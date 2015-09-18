CHP'li Karakaş aday listesine giremediği iddialarını yalanladı: "Ben başvurmadım"

Dün akşam saatlerinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) ardından CHP Parti Meclisi’nin (PM) toplanmasıyla, MYK tarafından belirlenen milletvekili aday listesi netleştirildi. Aday listesine giremediği yönünde çıkan iddialara yazılı bir yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş, “Benim bu dönem milletvekili adaylığı için başvurum olmamıştır” dedi.

Ercan Karakaş, 1 Kasım seçimleri için milletvekilliği adaylık başvurusu yapmadığını açıkladı. “Benim bu dönem milletvekili adaylığı için başvurum olmamıştır” diyen Karakaş’ın yazılı açıklaması şöyle:

“Bazı gazetelerde, “MYK üyelerinden Ercan Karakaş da aday listesine giremedi” şeklinde haberler çıkmaktadır. Benim bu dönem milletvekili adaylığı için başvurum olmamıştır. Başvurusu olan MYK üyesi arkadaşlarımız MYK ve PM toplantılarında değerlendirilmiş ve listelerde yer almışlardı.”