CHP'li Hüseyin Aygün'den Bahçeli'ye 'çocuk' desteği

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'den, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye '’çocuk'’ desteği geldi. Aygün, 15 maddelik soru yönelttiği Başbakan Tayyip Erdoğan'a "Bahçeli’nin çocuğunun olmamasını siyasete malzeme ederken neden hiç oğlunuzun vakfına yapılan ‘’bağışlar’’ ile ilgili konuşmuyorsunuz" dedi.

Aygün, "Sizin çoluk çocuk derdiniz milyonlarca çocuk içerisinde sadece sizin 4 çocuğunuzun mu varlıklar içerisinde yaşamasıdır" diye sordu.

CHP'li Hüseyin Aygün'ün TBMM Başkanlığı'na Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle.

Bir başbakan ve baba olarak bu üslup ile mi örnek oluyorsunuz çocuklarınıza?

Bir liderin çocuk sahibi olması demek o liderin çok iyi olduğu anlamına mı gelmektedir?

Sizin çoluk çocuk derdiniz milyonlarca çocuk içerisinde sadece sizin 4 çocuğunuzun mu varlıklar içerisinde yaşamasıdır?

Kızınızın Türkiye’de bir üniversiteye yerleşecek kadar yeteri puan alamadığı iddiaları doğru mudur?

Doğru değilse hangi üniversiteye yerleştiği halde kaydı yapılmamıştır?

Liderler içerisinde ailesi en çok ön plana çıkan lider kimdir? Ülkeyi siz mi çocuklarınız mı yönetiyor?

İyi çocuk yetiştirdiğinizi düşünüyorsanız neden çocuklarınızın adları hep yasadışı işler ile anılmaktadır?

Türkiye’de 30 yaşında ‘gemicik’ sahibi olan kaç kişi vardır?

Bahçeli’nin çocuğunun olmamasını siyasete malzeme ederken neden hiç oğlunuzun vakfına yapılan ‘bağışlar’ ile ilgili konuşmuyorsunuz?

Devlet Bahçeli veya başka bir siyasi parti lideri savcılık tarafından aranan çocuğunu hiç makam aracına alıp gezmiş midir?

Oğlunuzu savcılık kararına rağmen neden ifadeye göndermediniz?

Çoluk çocuk bilen bir başbakan olarak Eskişehir sokaklarında dövülerek katledilen Ali İsmail Korkmaz için neden bir şey söylemediniz?

Çoluk çocuğunuz sizden dolayı her geçen gün zenginleşirken 254 gündür yoğun bakımda yatan Berkin Elvan’ın ailesinin yüzüne bakabilecek misiniz? Bir baba olarak neden 254 gündür Berkin Elvan’ı vuran polisleri ortaya çıkarmadınız?

Uyuşturucu ve yozlaşmaya karşı mücadele eden Hasan Ferit Gedik’in cenazesinin ailenin istediği yerden kaldırılmasına neden 3 gün boyunca engel oldunuz? Aile ve çoluk çocuk bilen bir başbakan olarak neden bunu yaptınız?

Kabataş görüntülerine rağmen neden halen saldırı olduğunu iddia ediyorsunuz?

Onlarca çıplak ve deri eldivenli kişiler bunca zamana kadar neden tespit edilememiştir?