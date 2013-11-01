Aygün: Ünye Cezaevi’nde zorunlu din eğitimi mi veriliyor?

Hülya Karabağlı / ANKARA

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e, Ünye M Tipi Cezaevi’ndeki zorunlu din eğitimi iddialarını sordu. “Adalet Bakanlığı’nın uygulaması mıdır” diyen Aygün, mahkûmların bu yönde talepleri olup olmadığını da gündeme taşıdı. Adalet bakanı Ergin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Ünye M Tipi Hapishanesi’nde bir süre önce tahliye olan bir hükümlünün, hapishanede tutuklu ve hükümlülerin zorunlu din eğitimine tabii tutulduklarını, hapishaneye dışarıdan imamlar getirilip Kur’an’daki surelerin içeriği anlatıldığını bu uygulamaya karşı çıkan ve dini eğitimlere katılmak istemeyenlerin ise “Katılmazsanız, denetimli serbestlik yasasından faydalanamazsınız” tehdidinde bulunulduğunu, din eğitimine katılan tutuklulardan ise imza alındığı bilgileri basında yer almıştır. Ünye M Tipi Açık Hapishane Müdürü ise bütün bu iddialara zorunlu din eğitimi olmadığını imamların konferans verdiğini belirtmiştir.

-Ünye Hapishanesi ile ilgili iddialar doğru mudur? Adalet Bakanlığı’nın uygulaması mıdır? Bu konu ile ilgili iddialar için bir araştırma başlatmayı düşünüyor musunuz?

-Türkiye’de kaç hapishanede bu uygulama vardır?

-Bu uygulama zorunlu mudur? Zorunlu olması doğru mudur? Mahkumların bu yönde talepleri olmuş mudur?

-Hapishane müdürünün belirttiği gibi konferans yapılmaktaysa dahi neden sadece imamlar getirilmiştir? Diğer inançlara yönelik bir etkinlik düzenlenmiş midir?

-Ünye Hapishanesi’nde bu uygulamaya izin veriliyorken Kandıra F Tipi Hapishanesi’nde bir ‘Alevi Dedesi’ ile sadece görüşmek isteyen mahkuma neden izin verilmemiştir?

-Denetimli serbestlik yasasından faydalanabilmeleri için mahkumların bu eğitime katılmaları zorunluluğu mu vardır? Eğitime katılmak istemeyenlerin denetimli serbestlikten faydalanmaması yönünde Adalet Bakanlığı’nın bir talimatı olmuş mudur? Hapishane yönetiminin bu yöndeki tehditleri ile ilgili hakkında soruşturma açılan görevli var mıdır? Soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?