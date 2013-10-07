CHP’li Aygün: Rektörlerin öğretim görevlilerini ‘dağa göndermek’ gibi bir görevi var mıdır?

Hülya Karabağlı / Ankara

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Rektörlerin öğretim görevlilerini ‘dağa göndermek’ gibi bir görevi var mıdır” diye sordu. Aygün, “Türkiye’de valilerin maille gazetecileri tehdit etmesinin yanı sıra rektörlerinde öğretim görevlilerine ‘dağa git’ demesi ülkenin geldiği son durumu özetlemektedir” dedi. Aygün’ün soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, üniversitede öğrencilerin demokratik haklarını kullanarak yaptıkları eylemler karşısında polisin sert müdahalesini eleştiren öğretim elemanlarına, “Sen polisimize karşı bunları nasıl dersin. Madem polisimize karşı bunları söylüyorsun dağa git” sözleri basında yer almıştır. Türkiye’de valilerin maille gazetecileri tehdit etmesinin yanı sıra rektörlerinde öğretim görevlilerine ‘dağa git’ demesi ülkenin geldiği son durumu özetlemektedir.

Rektörlerin öğretim görevlilerini ‘dağa göndermek’ gibi bir görevi var mıdır?

Sizce bir rektörün böyle bir açıklama yapması doğru mudur? Eğer değilse neden hiç tepki göstermediniz?

Tunceli Üniversitesi Rektörü Boztuğ hakkında açılan bir soruşturma var mıdır? Yoksa böyle bir açıklama yapan rektöre neden soruşturma açılmamıştır?

Polisi eleştiren öğretim görevlisine üniversite tarafından soruşturma açılmış mıdır? Polisi eleştirmek suç mudur?

Rektör üniversitede polisi mi yoksa öğrenciyi mi savunmak ve korumakla görevlidir?

2003-2013 yılları arasında kaç rektör atanmıştır? 2003-2013 yılları arasında kaç rektöre soruşturma açılmıştır? Soruşturma gerekçeleri nelerdir?

Rektör Boztuğ döneminde Tunceli Üniversitesi’nde polis kaç eyleme müdahale etmiştir? Kaç öğrenci bu eylemlerde gözaltına alınmıştır?

Rektör ve valilerinizin performansı ve açıklamalarından memnun musunuz?

Bir televizyon programında Eskişehir Valisi Azim Tuna hakkında gazeteci İsmail Saymaz’ı tehdit eden içerikteki mailinden ötürü "iyi bir arkadaşımız" açıklamasını yapmıştınız. Tunceli Üniversitesi Rektörü içinde aynı açıklamayı yapmayı düşünüyor musunuz? Rektörde iyi bir arkadaşınız mıdır?