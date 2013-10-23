CHP’li Hüseyin Aygün: Mahkumların yazdıkları mektuplar neden yasaklanıyor

Hülya Karabağlı / Ankara

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Kırıkkale Cezaevi’ni Meclis gündemine taşıdı. Aygün, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e, “Mahkumların yazdıkları mektuplar neden yasaklanmaktadır? Kırıkkale Hapishanesi’nde 1 Ocak 2013 tarihinden 23.10.2013 tarihine kadar kaç mektup engellenmiştir” diye sordu. Aygün’ün önerge gerekçesi ve soruları şöyle:

‘Pir Sultan Abdal ve Ali İsmail Korkmaz yasak’

Türkiye’de cezaevlerindeki baskılar ve keyfi uygulamalar her geçen gün artmaktadır. Her gün yeni yasaklar ve yeni uygulamalar ile mahkûmlar sahip oldukları haklarından mahrum bırakılmaktadır. 17.09.2013 tarihinde ziyaret ettiğim ve bu ziyaretim sonrası Kırıkkale Hapishanesi Raporu’nda da değindiğim birçok yasal olmayan ve tamamen keyfi olan uygulamalar devam etmektedir. Son olarak Kırıkkale Hapishanesi’nden tarafıma gelen bir mektupta, Pir Sultan Abdal ve Ali İsmail Korkmaz’a ait fotoğrafların sakıncalı görüldüğünden engellendiğini, mektup kenarlarına yapıştırılan çiçeklerin söküldüğü ve gerekçe olarak ‘laboratuvarın olmayışı’ gösterildiğini belirtmiştir.

‘Tecrit içinde tecrit uygulamalarından vazgeçilmeli’

Keyfi uygulamalar sadece bunlarla sınırlı kalmamış diğer hücrelerde bulunan arkadaşlarına aynı zarfta ortak mektup göndermelerine izin verilmemektedir. Hapishane yönetimi, mahkumların emanet para hesaplarında bulunan paraların yasal faiziyle temizlik malzemesi aldığı, hastane sevklerinin keyfi şekilde iptal edildiği, karikatürlerin yasaklandığı, ‘siyasi’ mahkumların yazdıkları mektupların ‘siyasi’ olması nedeni ile engellendiği Kırıkkale Hapishanesi’nde tecrit içinde tecrit uygulamalarından vazgeçilmelidir.

-Kırıkkale Hapishanesi’nde yaşanan bu ihlaller ile ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

‘Siyasi içerikli karikatürler neden yasaklanıyor?’

-Kırıkkale Hapishanesi’nde keyfi uygulamalar veya şiddet nedeni ile hakkında soruşturma başlatılan hapishane görevlisi var mıdır?

-Mahkûmların yazdıkları mektuplar neden yasaklanmaktadır? Kırıkkale Hapishanesi’nde 1 Ocak 2013 tarihinden 23.10.2013 tarihine kadar kaç mektup engellenmiştir? Siyasi mahkûmların ‘siyasi’ içerikli mektup yazması yasak mıdır? Yasak değilse neden siyasi bir mahkûmun siyasi içerikli mektup yazması engellenmektedir?

-Hapishanelerde neden aynı koğuşta bulunan mahkûmların birlikte mektup göndermeleri engellenmektedir?

-Siyasi içerikli karikatürler neden yasaklanmaktadır?

-Mektuplara yapıştırılan çiçekler neden sökülmektedir? Sağlık gerekçeleri ile sökülüyorsa mahkûmların hastaneye sevkleri neden engellenmektedir? Sizce çiçek mi yoksa mahkûmun tedavi görmesinin engellenmesi mi insan sağlığı açısından daha zararlıdır?

‘Mahkûm parası ile temizlik malzemesi mi alınıyor’?

-Kırıkkale Hapishanesi Yönetimi tarafından mahkûmların ‘emanette’ bulunan paralarının faizi ile temizlik malzemesi aldığı iddiaları doğru mudur? Hapishane yönetiminin mahkûmlara ait parayı veya faizi kullanma yetkisi var mıdır? Bu yetkiyi kim vermiştir? Kırıkkale Hapishanesi’nin kendi bütçesi yok mudur? Malzeme alımını kendi bütçesinden yapması gerekmiyor mu? Kullanılan faizlerin mahkûmlara iadesini düşünüyor musunuz?

-Pir Sultan Abdal ve Ali İsmail Korkmaz fotoğrafları hapishanelerde yasak mıdır? Yasak değilse neden Kırıkkale Hapishanesi’nde yasaklanmaktadır? Ali İsmail Korkmaz’ın katillerinin fotoğraflarını yasaklayan hapishane yönetimi var mıdır?