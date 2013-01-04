CHP'li heyetine Diyarbakır ve Mardin Cezaevi'nde İmralı soruldu

Hülya Karabağlı/ Ankara

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeleri değerlendiren BDP’nin tutuklu milletvekilleri Selma Irmak, "Daha öncekiler gibi fiyaskoyla sonuçlanmaması diliyorum" dedi.

CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Mardin ve Diyarbakır Cezaevi ziyaretinde BDP’nin tutuklu milletvekilleri Selma Irmak ve Gülser Yıldırım, İmralı görüşmelerini sordu. Irmak, daha öncekiler gibi fiyaskoyla sonuçlanmaması dileğini paylaştı. CHP’li Özdemir, “Tutuklu milletvekilleri görüşmenin içeriğini bizden öğrenmek istediler. Her iki cezaevinde merak var. Ancak, umutlu bakıyorlar” dedi. Özdemir,tutuklu milletvekilleri Irmak ve Yıldırım’ın sağlık durumlarının iyi olduğunu ve her iki milletvekilinin isnat edilen suçlarla ilgili eleştirilerini anlattıklarını söyledi.