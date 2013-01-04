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Politika

CHP'li heyetine Diyarbakır ve Mardin Cezaevi'nde İmralı soruldu

CHP'den Malik Ecder Özdemir ve Veli Ağbaba’nın Mardin ve Diyarbakır Cezaevi ziyaretinde BDP’nin tutuklu milletvekilleri ile görüştü

04 Ocak 2013 19:02

Hülya Karabağlı/ Ankara

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeleri değerlendiren  BDP’nin tutuklu milletvekilleri Selma Irmak, "Daha öncekiler gibi fiyaskoyla sonuçlanmaması diliyorum" dedi.

CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Mardin ve Diyarbakır Cezaevi ziyaretinde BDP’nin tutuklu milletvekilleri Selma Irmak ve Gülser Yıldırım, İmralı görüşmelerini sordu. Irmak, daha öncekiler gibi fiyaskoyla sonuçlanmaması dileğini paylaştı. CHP’li Özdemir, “Tutuklu milletvekilleri görüşmenin içeriğini bizden öğrenmek istediler. Her iki cezaevinde merak var. Ancak, umutlu bakıyorlar” dedi.  Özdemir,tutuklu milletvekilleri Irmak ve Yıldırım’ın sağlık durumlarının iyi olduğunu ve  her iki milletvekilinin  isnat edilen suçlarla ilgili  eleştirilerini anlattıklarını söyledi.

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