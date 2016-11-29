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CHP’li Erdoğdu: Bütün çalışmalarım "Sehpayı kafasına vursaydın"a indirgendi

“Siyasi Hulk Hogan’a döndüm…”

29 Kasım 2016 01:36

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CNN Türk ekranında AKP’li Ayhan Oğan ile cam bir sehpanın kırıldığı tartışmaya ilişkin olarak Twitter hesabında "Bütün geçmiş çalışmalarım... Eğitimim... Bilgi birikimim... "Sehpayı kafasına vursaydına" indirgendi... Siyasi Hulk Hogan'a döndüm..." dedi.

Erdoğdu, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında AKP'li Ayhan Oğan ile tartışmış, karşılıklı masalara vurulmuştu. Oğan, İsrail lobisine aktardıkları paraları inkar etmesi üzerine yaşanan tartışmada sehpa kırılmıştı.

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