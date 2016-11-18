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Canlı yayında masa parçalayan tartışma TBMM'ye taşındı; CHP'li Erdoğdu, belgeleri duvara astı

"AKP yönetiminin İsrail Devleti ve Siyonizmle ilgili tarihsel iki yüzlülüğünün belgelerini Meclis duvarına astım"

18 Kasım 2016 21:58

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, “AKP'nin ABD'deki İsrail lobisine 67 milyon dolar verdiğini” ilişkin olduğunu savunduğu belgeleri Meclis duvarına astı.

İddia, Erdoğdu ile AKP’li Ayhan Oğan, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu programda iddiası sert tartışmalara sebep olmuştu. Erdoğdu'nun AKP'nin ABD'deki İsrail lobisine 67 milyon dolar verdiğini iddia etmesi üzerine, AKP'li Oğan, iddianın ispat edilmesini istemiş, tartışma sırasında Erdoğdu’nun yumruğuyla cam masa parçalanmıştı. 

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, iddialarına ilişkin belgeleri Meclis duvarına asarak Oğan'a yanıt verdi. Erdoğdu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "AKP yönetiminin İsrail Devleti ve Siyonizmle ilgili tarihsel iki yüzlülüğünün belgelerini Meclis duvarına astım" ifadelerini kullandı.

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