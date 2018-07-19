CHP'li Böke, genel başkan adayı olacağı iddialarıyla ilgili konuştu

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, genel başkan adayı olacağı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yaptığı olağanüstü kurultay çağrısına dün eski milletvekili İlhan Cihaner ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker’le birlikte kurdukları ‘Gelecek için Biz’ grubuyla destek veren Böke, genel başkan adayı olmayacağını söyledi.

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Böke, “Bugün merak edilen cümleyi de açıkça kuralım. Genel Başkan adayı olmayacağım” dedi. Böke, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim artık zorunluluktur. CHP’deki bu değişim Türkiye için umuttur. Rejimin değiştiği böyle bir dönemde CHP’de yeni bir yönetim anlayışı, yeni iş yapma biçimi, yeni siyaseti birlikte kurmalıyız, kuracağız.