T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Böke, genel başkan adayı olacağı iddialarıyla ilgili konuştu

"Merak edilen cümleyi de açıkça kuralım..."

19 Temmuz 2018 16:10

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, genel başkan adayı olacağı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yaptığı olağanüstü kurultay çağrısına dün eski milletvekili İlhan Cihaner ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker’le birlikte kurdukları ‘Gelecek için Biz’ grubuyla destek veren Böke, genel başkan adayı olmayacağını söyledi.

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Böke, “Bugün merak edilen cümleyi de açıkça kuralım. Genel Başkan adayı olmayacağım” dedi. Böke, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim artık zorunluluktur. CHP’deki bu değişim Türkiye için umuttur.  Rejimin değiştiği böyle bir dönemde  CHP’de yeni bir yönetim anlayışı, yeni iş yapma biçimi, yeni siyaseti birlikte kurmalıyız, kuracağız.

ETİKETLER

selin sayek bökechpgenel başkanlıkadayolağanüstü kurultay

İlgili Haberler

CHP'li Böke: Birlikte mücadele etmesi gerekenlerin karşı karşıya gelmesine izin vermemiz mümkün değildir

''Barışı egemen kılmak için olağanüstü kurultaya imza verdim''

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalarda son durum ne?

"CHP'de değişim kurultayı için 3 günde toplanan imza sayısı 521'e ulaştı"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24