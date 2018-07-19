CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalarda son durum ne?

Muharrem İnce'nin ekibinden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP'de olağanüstü kurultay için topladıkları imza sayısını açıkladı. Tüzün, "CHP’de değişim kurultayı için 3 günde toplanan imza sayısı 521’e ulaştı" dedi.
Tüzün'ün açıklamaları şöyle:
Delegelerimiz özgür iradeleriyle NOTER'e gitti.
CHP’de değişim kurultayı için 3 günde toplanan imza sayısı 521’e ulaştı.Hafta sonuna kadar yeterli sayı toplanacaktır.
Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer, "Dün saat 17.00 itibarıyla bu sabahki verileri katmaksızın NOTER tasdikli imza sayısını paylaşıyorum: Tam 521 delegemiz dün saat 17.00 itibariyle olağanüstü kurultay taleplerini bizimle paylaştılar. " dedi.