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CHP'li Böke: Birlikte mücadele etmesi gerekenlerin karşı karşıya gelmesine izin vermemiz mümkün değildir

''Barışı egemen kılmak için olağanüstü kurultaya imza verdim''

19 Temmuz 2018 00:13

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muhaarrem İnce'nin kurultay çağrısına destek vermeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. 

Böke sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

''Faşizme karşı omuz omuza mücadele etmesi gerekenlerin karşı karşıya gelmesine, yoldaşlık hukukunun bozulmasına izin vermemiz mümkün değildir. Türkiye’de eşitliği, laikliği, özgürlüğü, demokrasiyi, barışı egemen kılmak için olağanüstü kurultaya imza verdik.''

Sarıbal, ''Zamansız ve yersiz''

CHP'de parti içinde 'değişim' isteyen İnce ekibinden Yaşar Tüzün, Gaye Usluer, Erdal Aksünger, Necati Yılmaz; dün de İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş katılırken, bugün de İlhan Cihaner ile Selin Sayek Böke olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. CHP'li Orhan Sarıbal ise kurultay çağrısı için zamansız ve yersiz olduğunu vurgulayarak ''Şekilsel ve günü kurtarmaya dönük kavgalar yerine demokrasi ve değişim mücadelesine ihtiyacımız olduğuna inanıyorum'' açıklamasında bulundu.  

 

 

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