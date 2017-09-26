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CHP'li Biçer, 'Kadınlar kot giymesin, kaşını almasın' diyen ilahiyatçı Şenocak'a cımbız ve pantolon gönderdi

Biçer, Şenocak hakkında suç duyurusunda da bulundu

26 Eylül 2017 21:00

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, kadınların kaşlarını almaması ve kot pantolon giymemesi gerektiğini savunan, daha sonra da 'bu sözlerinin arkasında olduğunu' olduğunu söyleyen ilahiyatçı İhsan Şenocak'a cımbız ve kadın pantolonu gönderdi.

Şenocak hakkında suç duyurusunda bulunan Biçer, "Kızlarımız kot pantolon giyince yüreği parçalanan ama el kadar çocuklara tecavüz edilince sesi çıkmayan din istismarcısının toplumu karanlığa sürüklemesine ve Şenocakgillerin zihniyetinin kız çocuklarımızın geleceğini karartmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Bunların zihniyeti terör kadar kirli"

Evrensel gazetesinin haberine göre, Şenocak’ın neden kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar hakkında vaaz vermediğini soran Biçer, "Neden Aladağ’da tarikat yurtlarında ölen çocuklar için kürsüye çıkıp vaaz vermedi? Neden yüreğinin sesi titremedi? Kadınların kaşlarını almasını sorun haline getiriyorsun da saçını sakalını cımbızla düzeltirken, kendisi için uygun gördüğü, kendisine hak kişisel bakımı kadınlara neden hak görmüyor? Çünkü bunların zihniyeti bozuk, bunların merhameti falan yok. Bunların zihniyeti terör kadar kirli, tehlikeli" diye konuştu.

Biçer, İhsan Şenocak hakkında “nefret ve ayrımcılık”, “hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “Anayasayı ihlal” iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Biçer, şunları söyledi:

"Kız çocuklarının babalarına yaptığı konuşmasında, babaları kışkırtmaya çalışmış hatta ve hatta kız çocuklarımızın babalarını alenen şiddete teşvik etmekten sakınmamıştır. Bu nedenlerle suç duyurusunda bulunma gerekliliği doğdu. Ve ayrıca kız çocuğu pantolon giyince içi parçalanan Şenocak’a bir pantolon ve bir cımbız gönderdim. İçi parçalanmasın. Kendisi giysin içi rahatlasın."

Ne olmuştu?

İlahiyatçı İhsan Şenocak, bir camide verdiği vaazda, “Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah’ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca; ODTÜ’ye, Boğaziçi’ye gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak… Peki, onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme" demişti.

 

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