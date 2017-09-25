İlahiyatçı Şenocak'ın sözleri meclis gündeminde; TBMM neden bu dergiye abone?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, ilahiyatçı İhsan Şenocak'ın "kadınların pantolon giymesinin, kaşlarını aldırmasının, üniversiteye gitmesinin günah olduğunu" iddiasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Altıok, Başbakan Binali Yıldırım'a "İhsan Şenocak’ın yayın danışmanlığını yaptığı; laikliğe saldıran, hilafet çağrısı yapan, kadını aşağılayan ‘Hüküm’ adlı dergiye TBMM neden abone olmuştur? Anayasaya karşı gelen ve kadını aşağılayan bu dergi abone olunmadan önce incelenmiş midir? Bu dergiye kamu kurum ve kuruluşlarından başka abone olan var mıdır? Varsa hangileridir?” sorusunu yöneltti.

CHP’li Altıok verdiği önergede kadına şiddetin her geçen gün arttığını, kadına şiddeti ve ayrımcılığı teşvik edenlerin aynı şekilde laikliğe de saldırdığını belirtti. İhsan Şenocak’ın daha önce yine kadınlarla ilgili sözlerine de soru önergesinde değinen Altıok, “Bu kişi hem kadınlara hem de laikliğe saldırmakta ve açıkça hilafet çağrısı yapmaktadır. Daha önce de açık şekilde ve defalarca benzer beyanlarda bulunan bu kişi hakkında neden bir soruşturma başlatılmamaktadır” diye sordu.

CHP’li Altıok, önergesinde Başbakan Yıldırım’a şu soruları yöneltti:

“Şenocak’ın kurucu başkanlığını yaptığı İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nin Türkiye’de kaç şubesi bulunmaktadır? Bugüne kadar kamu kurumlarından veya özel kuruluşlardan maddi veya manevi herhangi bir destek almış mıdır? Varsa bunlar nelerdir? İhsan Şenocak’ın yayın danışmanlığını yaptığı; laikliğe saldıran, hilafet çağrısı yapan, kadını aşağılayan ‘Hüküm’ adlı dergiye TBMM neden abone olmuştur? Anayasaya karşı gelen ve kadını aşağılayan bu dergi abone olunmadan önce incelenmiş midir? Bu dergiye kamu kurum ve kuruluşlarından başka abone olan var mıdır? Varsa hangileridir?”