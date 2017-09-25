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Camide "Kızlar pantolon giymesin, kaşlarını almasın" diye vaaz veren hoca, 'sözlerinin arkasındaymış'

"Yalan yobazlarına boyun eğmeyeceğiz"

25 Eylül 2017 12:55

Camide verdiği vaazda "kızlar'ın pantolon giymesinin, kaşlarını aldırmasının, üniversite gitmesinin günah olduğunu" iddia eden ilahiyatçı İhsan Şenocak, "sözlerinin arkasında olduğunu" söyledi. 

Şenocak, tepki çeken vaazında, 'baba'lara yönelik olarak şunları söylemişti:

"Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah'ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca; ODTÜ'ye, Boğaziçi'ye gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak… Peki onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme."

"Yalan yobazlarına boyun eğmeyeceğiz"

Yeni Akit'e konuşan Şenocak, bahsi geçen ifadelerinin arkasında durduğunu belirterek "Bize düşen, karşıdan bir küfür tufanı geliyorsa, gücümüzün ne olduğuna bakmadan onun önünde durabilmektir" dedi. 

 

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