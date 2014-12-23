CHP'li belediye başkanının öldürülen koruması ve eşi toprağa verildi

Aydın’daki evlerinde ölü bulunan çiftten Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu’nun yakın korumalığını yapan polis memuru 43 yaşındaki Hatice Alper Kavalcı cenazesi İzmir’de, emekli öğretmen 65 yaşındaki Cevdet Kavalcı’nın cenazesi de Didim İlçesi’nde toprağa verildi. Cenazede Hatice Alper Kavalcı’nın tabutunda ve resim çerçevesinde evlilik soyadı birileri tarafından kapatılması dikkat çekti.

Polis memurunun oğlu 21 yaşındaki Furkan Karataş, “Olayın kıskançlık yüzünden işlendiğini tahmin ediyorum. Adamın elinde barut izleri bulunmuş. Ayrıca annemin hayatını kaybetmesinden 5 dakika sonra intihar ettiği belirlenmiş” dedi.

Hatice Alper ve Cevdet Kavalcı çiftinden iki gün boyunca haber alamayan yakınları, durumu ’155 Polis İmdat’ ihbar hattına bildirdi. Dün saat 09.30 sıralarında çilingir yardımıyla eve giren polisler, meslektaşları Hatice Alper Kavalcı ile eşi Cevdet Kavalcı’nın yatak odasında kanlar içindeki cesetlerini buldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yakın koruması olan Hatice Alper Kavalcı’nın ağzından, eşinin ise başından giren kurşunla öldüğü belirlendi. Olayda kullanılan tabancanın ise Hatice Alper Kavalcı’nın tabancası olduğu tespit edildi. Cevdet Kavalcı’nın eşi Hatice Alper Kavalcı’yı vurup öldürdüğü, ardından da intihar ettiği üzerinde duruldu. Evdeki incelemeler sonrası cenazeler yakınlarına teslim edildi.

İzmir’de toprağa verildi

Özlem Çerçioğlu’nun yakın korumalığını yapan polis Hatice Alper Kavalcı’nın cenazesi, İzmir Buca’da son yolculuğuna uğurlandı. Kavalcı’nın cenazesi, yakınları tarafından İlahiyat Cami’ne götürüldü. Törene annesi Gülderen Alper, dayısı Akın Alper ve teyzesi Arzu Alper’le katılan polis memurunun oğlu 21 yaşındaki Furkan Karataş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Annesinin mutsuz olduğunu tahmin ettiğini ama onun kendisine her seferinde “Mutluyum” diye yanıt verdiğini anlatan Furkan Karataş, “Olayın kıskançlık yüzünden işlendiğini tahmin ediyorum. Zaten adamın elinde barut izleri bulunmuş. Ayrıca annemin hayatını kaybetmesinden 5 dakika sonra intihar ettiği belirlenmiş. Bana yetkililer, böyle söyledi” dedi.

Kavalcı’nın yakınları da Cevdet Kavacı için, üyesi olduğu CHP Didim İlçe Başkanlığı tarafından cenaze duyurusu yapılmasına tepki gösterdi. Yakınları, CHP gibi bir partinin, öldürülen kadının yanında yeralması gerektiğini söyledi. Hatice Alper Kavalcı için, ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Furkan Karataş, annesinin tabutunu, polis tören takımıyla, cenaze arabasına kadar taşıdı. Hatice Alper Kavalcı’nın cenazesi, Buca mezarlığında toprağa verildi.

Kızları tabutuna sarıldı

Cevdet Kavalcı’nın cenazesi ise Aydın’ın Didim İlçesi’ne getirildi. Didim Merkez Camii’nde Cevdet Kavalcı için tören düzenlendi. Cenazeye Didim Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Deniz Atabay, belediye meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Kavalcı’nın kurucusu olduğu Didim Dağcılık ve Doğa Yürüyüşü Grubu üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı. Kavalcı’nın tabutuna sarılan önceki eşinden olan iki kızı Canan ve Candan Atabay gözyaşı dökerken, yakınları onları teselli etmeye çalıştı. Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Cevdet Kavalcı’nın kardeşlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Didim Merkez Camii İmamı Mehmet Beyaz’ın öğlende kıldırdığı namazının ardından Cevdet Kavalcı’nın cenazesi omuzlarda cenaze arabasına taşınarak Didim Belediyesi Asri Mezarlığı’na gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yürüyüş grubunda tanışıp evlenmişler

Didim Dağcılık ve Doğa Yürüyüşü Grubu’nu kuran, eyini kanserden kaybeden Cevdet Kavalcı ile eşinden boşanan Hatice Alper Kavalcı’nın Milas’ta düzenlenen yürüyüşte tanıştıkları ve birbirine aşık oldukları öğrenildi. Evlenme kararı alan çiftin Didim’de 3 Ağustos 2014 tarihinde dünya evine girdikleri kaydedildi. Çiftin mutlu anları düğün kamerasınca kaydedildi. Nikah memurunun “Kendi iradeniz ve kendi arzunuzla Cevdet Kavalcı ile evlenmek istiyor musunuz?” sorusuna Hatice Alper Kavalcı’nın “Sonsuza kadar evet” şeklinde cevap verdiği, Cevdet Kavalcı’nın da “Evet” cevabı sonrası şahitlerin huzurunda çiftin nikahının kıyıldığı görüldü.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre geçen cumartesi günü saat 20.00 sıralarında evden silah sesleri duyulduğu belirtilmişti. Aynı gün saat 18.02’de çiftin ortak kullandığı sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Nazım Hikmet’e ait ’Sevmek için Yürek, Sürdürmek için Emek gerek. Sevgi ne boğazda, ne mum ışığında yemek yemek. Ne de pahalı bir pırlanta demek. Sevgi bir lokmada iki mutlu insan demek’ dizelerinin bulunduğu ’İki Mutlu İnsan’ adlı şiirin paylaşıldığı görüldü. Çiftin komşuları Hatice Alper Kavalcı’nın saçını kızıla boyadığı, eşinin buna tepki gösterip kavga ettiklerini duyduklarını polise söylemişti.