CHP'li belediye başkanının yakın koruması, eşiyle birlikte öldürülmüş halde bulundu

Aydın'ın CHP'li belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yakın korumalığını yapan polis memuru Hatice Alper Kavalcı (38) ile emekli öğretmen olan eşi Cevdet Kavalcı (65) evlerinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Polis, Cevdet Kavalcı'nın geçen 3 Ağustos'ta evlendiği eşini ağzından vurduktan sonra aynı tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği üzerinde duruyor. Olayın, Kavalcı çiftine iki gündür ulaşamayan yakınlarının polise haber vermesi üzerine ortaya çıktığı ve olayda kullanılan silahın Hatice Alper Kavalcı'nın beylik silahı olduğu öğrenildi.