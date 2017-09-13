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Politika

CHP'li başkanın 'alkol'den ihracı istendi

CHP'li Murat Sönmez 'Tedbirli Kesin İhraç' istemi ile disipline sevk edildi

13 Eylül 2017 20:25

CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat Sönmez, Çanakkale Kocatepe'de gerçekleştirilen Adalet Kurultayı'nda alkol tükettiği gerekçesiyle partisinden 'Tedbirli Kesin İhraç' istemi ile disipline sevk edildi.

CHP'nin Çanakkale Kocatepe Kamp Alanı'nda gerçekleştirdiği Adalet Kurultayı'nda parti üyesi bazı isimler alkol tüketmiş ve bu durum sosyal medya aracılığıyla yayılmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat’ın talimatı üzerine İstanbul İl Örgütü mercek altına alınmıştı.

Konuyu araştıran CHP İl Sekreteri Hakkı Sağlam ve ekibi, Bağcılar İlçe Başkanı Murat Sönmez'in alkol tükettiği gerekçesi ile disipline sevk edilmesini istedi.

İstanbul Manşet gazetesinden Engin Belli’nin haberine göre, Sönmez dün itibariyle İstanbul İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Kesin ihraç talebiyle hazırlanan dosya kapsamında CHP’li Sönmez artık CHP adına bir faaliyette bulunamayacak ve CHP’yi temsil edemeyecek. Disiplin soruşturması sonunda CHP'li Sönmez’in ihraç edilip ya da edilmeyeceği karara bağlanacak.

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