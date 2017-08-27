AKP’li Turan’ın ‘Kurultayda içki içiliyor’ iddiasına CHP’den yanıt: Çamur atıyorlar

CHP Grup Başkanvekili Bülent Tezcan, Adalet Kurultayı’nın düzenlendiği kamp alanında içki içildiği iddiasıyla bir video paylaşan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’a sert tepki göstererek, " Böyle bir yerde böyle bir girişime müsaade etmemiz, es geçmemiz, görmezlikten gelmemiz mümkün değil. Bu güzel toplantıya çamur atma içerisindeler" dedi. Diken'den Rıfat Doğan'ın haberine göre, Tezcan, "Yalanlar değişmiyor, Gezi Direnişi’nde Gezi’yi itibarsızlaştırmak için Kabataş’ta türbanlı bacımıza saldırmışlardı diye bir süreç yönetmeye başlamışlardı" ifadelerini kullandı.

AKP Çanakkale Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bülent Turan, bazı kişilerin içki içip dans ettiği görülen bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, “CHP Çanakkale’de 250 bin şehidimizin mekanında tüm hızıyla ‘Adalet’ arıyor!” diye yazmıştı. Videonun nerede ve ne zaman çekildiği, videodaki kişilerin kimler olduğu anlaşılamıyordu.