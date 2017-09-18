CHP'li Altay'dan erken seçim açıklaması: 2018'de Erdoğan yorgunluğu atılacak

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Altay, AK Parti'de bir metal yorgunluğu olmadığının altını çizerek, "AK Parti'de bir metal yorgunluğu yok ama Türkiye'nin bir Erdoğan yorgunluğu var. Erdoğan'ın hırsı, kini, üslubu Türkiye'nin kabul edebileceği sınırların çok üstünde. Erdoğan yorgunluğunu Türkiye iddia ediyorum; 2018'de üzerinden atacaktır. Türkiye rahat bir nefes alacaktır" dedi.

"TEOG kaldırılmalı, getirildiğinde de itiraz etttik"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TEOG'un kaldırılmasına yönelik sözleri ve ardından yapılan açıklamalara değinen Altay, şunları söyledi:

"AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı; 'Başbakan'a söylerim TEOG kalkar' dedi. Padişah fermanı gibi. Bildiği, bilmediği her konuda ferman vermeyi marifet sanan bir AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanının genel liselerin kalktığından haberi yok. TEOG mutlaka kaldırılmalıdır. Biz getirildiğinde de itirazlarımızı yaptık, eğitim bilimciler de yaptı. Ama bunlar Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi bu uygulamayı getirdiler. Kendi getirdikleri uygulamayı, şimdi kendileri sonlandıracaklar. Türkiye'de yapılması gereken eğitimin temel sorunlarının ortadan kaldırılmasıdır. Bütün okullarda nicelik ve nitelik eşitliği sağlanmadan hiçbir eğitim sorunu çözülemez."

"Sınavsız girilen genel liseler tekrar açılmalı"

İktidarın, muhalefetin eğitim politikalarına ilişkin uyarılarına kulak vermesi gerektiğine işaret eden Engin Altay, "Biz diyoruz ki sınavsız girilen genel liseler tekrar açılmalıdır. Anadolu liselerinin niteliği artırılmalıdır. Sınav sadece fen liseleri, sosyal bilimler, mesleki ve teknik liseler ile niteliği artırılmış anadolu liseleri için toplu ya da ayrı ayrı yapılabilir. Ama her velinin çocuğunu evine en yakın genel liseye gönderme hakkı mutlaka sağlanmalıdır. Sınava giremeyen veya girmeyen öğrenciler, adrese dayalı geçiş sistemi ile genel liseye yerleştirilir." diye konuştu.

"İddia ediyorum, 2018'de Erdoğan yorgunluğu atılacak"

Hükümete yönelik eleştirilerini sıralayan Altay, AK Parti'de bir metal yorgunluğu olmadığının altını çizerek, "AK Parti'de bir metal yorgunluğu yok ama Türkiye'nin bir Erdoğan yorgunluğu var. Erdoğan'ın hırsı, kini, üslubu Türkiye'nin kabul edebileceği sınırların çok üstünde. Erdoğan yorgunluğunu Türkiye iddia ediyorum; 2018'de üzerinden atacaktır. Türkiye rahat bir nefes alacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin "Konuşmanızda 'Türkiye Erdoğan yorgunluğunu 2018'de atacak' dediniz. Bunu bilerek mi söylediniz?" sorusuna Altay, "Bilerek söyledim. Ben 2018'de bir cumhurbaşkanlığı seçimi ve 600 üyeli parlamentonun üyelerinin seçiminin gerçekleşeceğini öngörüyorum" karşılığını verdi.