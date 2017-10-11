CHP'li Aldan: Berberoğlu'nun geleceği Erdoğan'ın da geleceğidir

CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun 'casusluk'tan mahkûm edilmesinin Türkiye’nin terör örgütlerine silah sevkiyatı yaptığını tescilleyeceğini söyledi. Adan, "Berberoğlu'nun geleceği Tayyip Erdoğan'ın da geleceğidir" dedi.

Aldan, MİT TIR’ları davasında verilen mahkûmiyet kararı Bölge İdare Mahkemesi tarafından bozulan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Mahkûmiyetin bozulma gerekçesinde daha önce ifşa olmuş bir belgenin devlet sırrı sayılamayacağının bulunduğuna dikkat çeken Aldan, TIR’larda bulunan malzemelerin Adana Cumhuriyet Savcısı’nın belgesinde zaten mühimmat olarak yazıldığına dikkat çekti.

Gazete Duvar’ın haberine göre Aldan, “Bu şu anlama geliyor; birinci dakikada bu dosyada devlet sırrı diye bir durum yok. Gizlilik kararı alanlar FETÖ terör örgütüne üye olmaktan cezaevindeler” dedi.

"Belgeler Hollanda istihbaratının elinde"

BBC Türkçe’de 15 Ocak 2015’te yayınlanan bir belgeye dikkat çeken Aldan, ”Belgeler açık şekilde internette var. Hollanda’da Hristiyan Demokrat Parti’ye götürülüp verilmiş bu belgeler. Milletvekilinin elinde, Hollanda istihbaratının elinde bu belgeler. Belgeler 2014’ün Kasım ayında geçmiş. Yani belgeler Cumhuriyet gazetesinin yayınından 1.5 yıl önce Hollanda istihbaratının, milletvekillerinin elinde” diye konuştu.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni’nin yazısında bu belgelerin ”malum yapı” tarafından Hollanda milletvekillerine verildiğinin anlatıldığını söyleyen Aldan, şöyle devam etti:

“Osman Korutürk soru önergesi vermiş, ayrıntılarıyla dile getiriyor. Hollanda’da da Dışişleri Bakanlığı’na soru önergesi veriyor ve ‘Türkiye madem böyle bir şey yaptı, neden müeyyide uygulanmıyor?’ deniyor. Bu belgenin uzunca bir süre önce Hollanda’nın elinde olduğunu görüyoruz.”

"Ortada bir devlet sırrı yok"

”Devlet sırrı” denilen belgelerin 'FETÖ’cü savcının düzenlediği tutanak olduğunu belirten Aldan, ”Ortada bir devlet sırrı yok, birinin sırrı var. Milletten saklanan, devletten saklanan bir sır bu” dedi.

Aldan, yargılanma sonunda Berberoğlu, Can Dündar ve Erdem Gül’ün ‘casusluk’tan mahkûm edilmesinin Türkiye’nin izinsiz, kaçak olarak terör örgütlerine silah sevkiyatı yaptığını tescilleyeceğini belirterek, şunları söyledi:

”O zaman uluslararası mahkemelerde yargılama olursa en büyük delil bu olacaktır. Erdoğan’ın, iktidarın hiç dikkat etmediğini görüyoruz. Berberoğlu’nun geleceği Erdoğan’ın geleceğidir. Erdoğan etrafındakilere iyi baksın. Kendisinin nasıl garabete sürüklendiğinin farkında olsun.”

"Bir an önce tahliye edilmeli"

Berberoğlu’nun bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyleyen Aldan, ”Bir an önce bu tahliye gerçekleşsin, bu tahliye gerçekleşirse önemli badire atlatılmış olacak. Berberoğlu’nun asli görevi yasamadır, yasama görevinden alıkonamaz” dedi.