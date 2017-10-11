Enis Berberoğlu için Anayasa Mahkemesi'ne tahliye başvurusu

İstinaf mahkemesinin verdiği bozma kararı sonrası CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatı, tutukluluğun kaldırılması talebiyle Anayasa Mahkemesi ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Tahliye talebinde, "Suçun vasıf ve mahiyeti değiştiği gibi sanığın ileride beraat etme olasılığı çok yüksektir" denildi.

MİT TIR’ları görüntülerinin yayınlanması davasından mahkûmiyet kararı bozulan CHP’li Milletvekili Enis Berberoğlu’nun avukatı, müvekkilinin tutukluluğunun kaldırılarak tahliye edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe verdi.

İstinaf mahkemesinin verdiği bozma kararı sonrasında Enis Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün, müvekkilinin tutukluğunun kaldırılması için talepte bulundu. Avukat Erdün, Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye talepli dilekçe sundu. Ergün, bozma kararını veren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne de ayrıca dilekçe sunarak tutukluluğun devamı yönündeki karara itirazda bulundu.

"Varolmayan cezanın mahkûmiyetinden bahsedilemez"

Avukat Murat Ergün’ün 25 yıl hapis cezası veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, istinaf mahkemesinin verdiği bozma kararından sonra artık var olmayan bir cezanın mahkûmiyetinden bahsedilemeyeceğine vurgu yapıldı. Dilekçede, “Müvekkilim ‘verilen cezanın ağırlığından bahisle kaçma şüphesi sebebiyle’ tutuklanmıştır. Şu an ortada ne karar, ne de şüphe vardır. Sanığın tutuklu kaldığı süre bellidir. Suçun vasıf ve mahiyeti değiştiği gibi sanığın ileride beraat etme olasılığı çok yüksektir. Yeniden başlayacak bir yargılamada sanığın tutukluluğunun devam etmesi kanımızca hukuki ve adil değildir” denildi.

Dilekçede, sanığın mülletvekili olduğuna vurgu yapılarak “TBMM’de hazır bulunması gereken yasama faaliyetlerine katılamamaktadır. Bu aşamada tutukluluk hali, milli iradenin tecellisi önünde çok açık bir engel oluşturmaktadır” ifadesine yer verildi.

Avukat Murat Ergün, Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede de benzer hususlara değinerek başvurusunun kabul edilerek hak ihlaline sebep olan hukuka aykırı tutukluluğun kaldırılmasını talep etti.

Avukat Ergün, yine aynı gerekçelerle Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’ne gönderilmek üzere bozma kararını veren Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne de dilekçe verdi. “Hukuka aykırı bir karara dayalı tutuklama ‘tüm çıplaklığıyla ortadadır’ denilen dilekçede, tutukluluk halinin devamına dair karara itirazda bulunuldu.

Davanın geçmişi

CHP’li Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmıştı.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki mahkumiyet kararı ise 9 Ekim’de Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nce bozulmuş, ancak Berberoğlu’nun tutukluluğunun devamına karar verilmişti.