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İstinaf Mahkemesi Enis Berberoğlu kararını bozdu; yargılama yeniden yapılacak

Berberoğlu, MİT TIR'ları davasından 25 yıl hapis cezası almıştı

09 Ekim 2017 18:33

İstinaf Mahkemesi İstanbul Bölge Adliye 2. Ceza Dairesi, MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun mahkûmiyet kararını bozdu. Berberoğlu'nun dosyası yeniden görüşülmek üzere 14 Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün tahliye kararı çıkmadığını, tutuklululuğun devamına itirazda bulunduklarını açıkladı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'na "casusluk suçlamasıyla" 25 yıl hapis cezası vermişti. Mahkeme 25 yıllık mahkûmiyet kararı gerekçesinde ulusal güvenliği işaret ederek, "basın özgürlüğünden bahsedilemez" demişti.

Mahkeme, "haber adı altında' gizli kalması gereken hususların duyurulduğu" ifadesini kullandığı gerekçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın itham edildiğini ve uluslararası boyutta yargılanmasının hedeflendiğini yazmıştı. 

Aynı haberin Aydınlık'ta yayınlanmasının devlet sırrını ifşa olmadığını gerekçesine yazan mahkeme, Cumhuriyet'teki haberle ilgili; "haberi yapış tarzı", "dünya gündemini sarsacak şekilde verilişi" gibi ifadeler kullanmıştı.

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