Bülent Arınç: Aklın yolu bir; Enis Berberoğlu kararı, yargıya güvenin artması için bir umut!

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na verilen 25 yıl hapis cezasının istinaf mahkemesi tarafından bozulmasına ilişkin olarak "Aklın yolu bir, evrensel hukuk prensipleri açıktır" ifadelerini kullandı.

MİT TIR'ları davası kapsamında hakkında verilen 25 yıl hapis cezası bozulan Berberoğlu hakkında bir açıklamada Arınç'tan geldi. Arınç, verilen kararı sevinçle karşıladığını ifade etti.

'İnanıyorum ki adalet kendi topraklarımızda tecelli edecektir'

Sosyal medya hesabında bir açıklama paylaşan Arınç, "İnanıyorum ki bu karar, yargımıza olan güvenin artması için bir umut kaynağı olacak, halkımız adaleti kendi topraklarında arayacak ve adalet; yine kendi hakimlerimizle, kendi topraklarımızda tecelli edecektir." ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç'ın açıklaması şu şekilde:

'Enis Berberoğlu'nun geçtiğimiz aylarda tutuklanması sebebiyle yaptığım açıklamada kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmiş ve şu hususların üzerinde durmuştum:

Ancak bu konu ile ilgili olarak, "Söz konusu bilgilerin daha önce TV ve gazetelerde yayımlandığı, sır olmaktan çıktığı, Yargıtay'ın bu konuda farklı içtihatlarda bulunduğu, hatta aynı mahiyetteki diğer suçlara bakıldığında suç vasfının değişebileceği, asil sanık olarak suçlanan diğer kişinin yurt dışında olduğu ve yargılamanın bitmediği, suçun gazetecilik faaliyeti sayılıp sayılmayacağı" gibi başlıklar altında bir süredir yoğun tartışmalar yaşanmıştır.

Kaldı ki isnat edilen suç vahim bir suç olmakla birlikte, suçun teşekkülü bakımından Enis Berberoğlu'nun özel bir kasıt altında bu suçu işleyip işlemediğinin araştırılması gerekmektedir.

Bugün için benim naçizane tavsiyem şudur: Bu kararın, her halükarda istinaf yoluyla incelenmesine ihtiyaç vardır. 15 yılı aşan cezalar doğrudan istinata tabidir ve Bölge Adliye Mahkemeleri, kararları re'sen inceler. Çok kısa bir süre içerisinde bu incelemenin yapılabileceğini düşünüyorum.

Yukarıda görüldüğü şekilde, o gün dikkat çektiğim hususlarla, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 09.10.2017 tarihinde verdiği bozma kararı birebir örtüşmektedir. Zira aklın yolu bir, evrensel hukuk prensipleri de açıktır.

Zira aklın yolu bir, evrensel hukuk prensipleri açıktır.

Hukuka ve yargı camiamıza güvenimizi tazeleyen bu kararı sevinçle karşıladığımı ifade ediyor; adaletin herkese ev en hızlı şekilde tecelli etmesi gerektiğini bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyorum.

İnanıyorum ki bu karar, yargımıza olan güvenin artması için bir umut kaynağı olacak, halkımız adaleti kendi topraklarında arayacak ve adalet; yine kendi hakimlerimizle, kendi topraklarımızda tecelli edecektir. Doğru olan da budur.