CHP'den, YÖK Disiplin Yönetmeliği'nin iptali için dava

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in yürütmesinin durdurulması ve kararın iptaline ilişkin dava açtı. Dün, Resmi Gazete'de yayımlanan ve YÖK Disiplin Yönetmeliği'nin 14. maddesine eklenen yeni fıkraya göre, soruşturmacılar gerekli gördüğü takdirde öğrencilerin yüksek öğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanmasını talep edebilecekler.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Tezcan'ın Danıştay'da açtığı dava 7 Kasım 2013 tarihli ve 28814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürütmesinin durdurulması ve kararla birlikte iptali isteminden oluşuyor.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Açılacak keyfi soruşturmalar nedeniyle henüz disiplin kurallarına aykırı hareket ettikleri konusunda kesin bir karar alınmayan öğrenciler hakkında üniversiteden uzaklaştırma uygulamasının önü açılmıştır. Bu, soruşturmanın kendisini bir cezalandırma haline getirmek anlamı taşır. Masumiyet karinesinin açıkça ihlalidir.Öğrencilerin kampüs yaşantısı içerisinde dağıtmak isteyecekleri bildiriler için önceden izin almalarının zorunlu hale gelmesi, özgür düşünceye ket vurma anlamı taşıdığı gibi kişilerin düşüncelerini yaymalarında ürkek davranmaları sonucunu doğurur.Yönetmeliğin uygulanması halinde kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin kısıtlanması ve eğitim hakkının engellenmesi sonucu telafisi imkansız zararlar ortaya çıkacaktır. Bu durum gözetildiğinde hükme dek Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenlerle 7 Kasım 2013 tarihli ve 28814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürütmesinin durdurulmasına, hukuka aykırı Yönetmeliğin iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı yana yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.''