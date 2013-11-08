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YÖK'ten öğrencilere önleyici okuldan uzaklaştırma düzenlemesi

YÖK Disiplin Yönetmeliği'nin 3 maddesinde yapılan değişiklik ile artık öğrenciler hakklarında kesinleşmiş bir ceza olmasa da okuldan uzaklaştırılabilecekler

08 Kasım 2013 10:46

YÖK Disiplin Yönetmeliği'nin 14. maddesine eklenen yeni fıkrayla soruşturmacılar gerekli gördüğü takdirde öğrencilerin yüksek öğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanmasını talep edebilecekler.

Kamuoyunda tartışma yaratan ‘önleyici gözaltı’ uygulamasından sonra şimdi de üniversitelilere yönelik ‘önleyici okuldan uzaklaştırma’ uygulaması geldi. YÖK Disiplin Yönetmeliği’nde 3 maddede yapılan değişiklik dün Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Behmet Bilmer'in Radikal'de yer alan  haberine göre, YÖK’ün 32’nci kuruluş yıldönümünden 1 gün sonra yapılan değişiklikte en dikkat çekeni ise ‘öğrencileri, haklarında kesinleşmiş bir ceza olmamasına rağmen okuldan uzaklaştırmaya’ imkân tanıyan düzenleme. Disiplin yönetmeliğinin ‘Soruşturmanın Yapılış Şekli’ başlıklı 14. maddesine eklenen yeni fıkrada, “Soruşturmacılar; zaruri gördükleri takdirde soruşturma süresince, soruşturulan öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar verilmesini disiplin soruşturmasını açmaya yetkili merciden isteyebilirler” denildi.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız “Çok acıklı bir durum. Bilimsel hak ve özgürlüklere müdahale var. Şu ara tartışılan gençlerin özel yaşamına müdahale ile uyum içinde bir uygulama” yorumunu yaptı.

ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Gökmen de eğitim hakkının evrensel bir hak olduğuna dikkat çekerek “Suç tespit edilmeden öğrenim hakkı engellenemez” dedi. Prof. Dr. Gökmen, “Diyelim ki üniversitede bir öğrenci bir suçla itham edildi. Disiplin Kurulu oluşturularak bu araştırılıyor. Sonunda eğer öğrenci suçsuz bulunursa ne olacak? Öğrencinin eğitiim hakkı engellenmiş olacak, derslerini kaçıracak, sınavlarına giremeyecek” diye konuştu.

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