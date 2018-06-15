CHP'den Suruç'a inceleme heyeti

CHP, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP'liler ile esnaf arasında çıkan kavga konucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayı incelemek üzere Ankara Milletvekili Levent Gök’ü görevlendirdi.

CHP'li milletvekili Gök'ün, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilerek temas ve incelemelerde bulunmak üzere bu sabah Suruç’a gittiği belirtildi.

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Özel: Parti ayrımı olmaksızın Allah'tan rahmet diliyorum

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaşanan kavga ile ilgili olarak dün akşam Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Suruç'ta yaşanan saldırıda ağabeyi Mehmet Ali Yıldız'ı kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a, ailesine ve AK Parti camiasına bir kez de buradan başsağlığı diliyorum. Siyasete şiddet karıştıranları kınıyorum. Şiddet nereden gelirse gelsin insanlık suçudur."

Özel'in mesajında sadece bir kişinin vefatı için başsağlığı dilemesi tepki gördü. Özel, bu sabah yeni bir mesaj paylaştı ve şunları yazdı:

"Suruç'taki haberi alır almaz saldırının kimden kaynaklandığı ve kime yöneldiğiyle ilgilenmeden olayı kınadım. Hayatını kaybedenlere parti ayrımı olmaksızın Allah'tan rahmet diliyorum. Olay tüm yönleriyle araştırılmalı ve açıklığa kavuşmalıdır."

Ne olmuştu?

Suruç'ta seçim çalışması yapan AKP'lilere, ziyaret etmek istedikleri esnaf tepki gösterince başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı olaylar sırasında Şanlıurfa Valiliği'nin açıklamasına göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Türkiye Tabipler Birliği'nin açıklamasına göre de hayatını kaybeden 4 kişiden 2'si ölümlerden iki hastane içerisinde gerçekleşti.

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