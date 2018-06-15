Erdoğan: Suruç'ta milletvekilimizin kardeşini terör örgütü PKK, HDP öldürdü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Suruç'ta 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa milletvekilimizin ağabeyini Suruç'ta terör örgütü PKK, HDP, bunlar öldürdüler" ifadesini kullandı.

Suruç'ta seçim çalışması yapan AKP'lilere ziyaret etmek istedikleri esnaf tepki gösterince başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı olaylar sırasında Şanlıurfa Valiliği'nin açıklamasına göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Türkiye Tabipler Birliği'nin açıklamasına göre de hayatını kaybeden 4 kişiden 2'si ölümlerden iki hastane içerisinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayram namazını kılmak için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi. Cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Erdoğan, namaz sonrası yaptığı açıklamada Suruç'ta yaşananlara ilişkin olarak, "Dün de bizim Şanlıurfa milletvekilimizin ağabeyini Suruç'ta terör örgütü PKK, HDP bunlar öldürdüler. Aileden birkaç kişiyi yaraladılar, bunların içinde ağır olanlar da var. 4 tane ölü var, 9 kadar yaralı var. Biz bu işin arkasını bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Bu bayrama da tüm İslam dünyası sıkıntılar içerisinde girdi. Özellikle terörün içerisinde girdi. Bu süreç içerisinde umutlarımızı kaybetmiş değiliz, umutlarımızı tazeleyerek giriyoruz. Bildiğiniz gibi dün de bizim Şanlıurfa milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız ağabeyini Suruç'ta ne yazık ki terör örgütü PKK/HDP bunlar öldürdüler. Aileden birkaç kişiyi yaraladılar, ağır olanlar da var. Tabi bunlar birer tahrik unsuru olarak hala bu işi bırakmış değiller.

"Üzerine üzerine gideceğiz"

Esnaf ziyareti yapılırken "Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz? Nasıl buraya girersiniz" gibi bir yaklaşımla orada bu aileye bu tür bir saldırı ceyran etti. Ve sonunda 4 tane biliyorsunuz ölü var, 9 kadar yaralı var. Bunlar bizi üzen ve gerçekten barışa koşalım diyenler, demokrasi, barış özgürlük bundan yanayız diyenler çözüm sürecinde yaptıkları oyunları maalesef hala yapmaya devam ediyorlar. Biz milli birlik kardeşlik dedik orada da aynı şeyi yaptılar, çözüm sürecinde de aynısını yaptılar. Ama şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne gabarda bırakacağız ne Cudi'de ne Tendürek'te ne bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz. Tek terörist kalmayacağına kadar kovalayacağız. Çünkü benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok. Biz de devlet olarak huzuru, mutluluğu beraberliği, kardeşliği tesisle görevliyiz. Bunu inşa etmeye çalışırken bu tür olaylarla karşı karşıya kaldığımız zaman da gereğini yapmak zorundayız. Milletimin bu oyunlara gelmemesini, dayanışma içerisinde özellikle de 24 Haziran'ı başarmamızı, atlatmamızı rica ediyorum.

"Bedelli askerlik gündemimizde"

Öte yandan Erdoğan, bir süredir siyasetin konusu olan ve 24 Haziran seçimlerinden sonrası için değerlendireceklerini söylediği bedelli askerlik konusuna ilişkin olarak da, şöyle konuştu:

"O tabii çok ayrı bir konu. Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bir defa bedelli askerliğin sınırı ne olacak, şartları ne olacak? Bu konuda tabii bunu belirleyecek olan bir yerde de herhalde biz siviller olmaktan öte askeri erkan. Yani Genelkurmay. Onlarla oturacağız, konuşacağız. Genelkurmay Başkanlığımız bize şu kadar asker gerekiyor dediği zaman biz kalkıp da Genelkurmay'ın bu talebini bir kenara koyamayız. Türkiye'de şu anda zaten bizim silahlı kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda hala da devam ediyor. Ama şimdi bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız."