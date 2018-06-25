CHP'den son açıklama: Elimizdeki verilere göre seçim 2. tura kalıyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Anadolu Ajansı'nın duyurduğu rakamların aksine kendi ellerindeki verilere göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını söyledi.

Kaftancıoğlu, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Parti verilerimiz uyarınca seçim ikinci tura kalıyor. Sandıkları ıslak imzalı tutanakları almadan ve görevi tamamlamadan terk etmeyiniz" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - AA'dan gelen verilerin ardından CHP'li vekillerden açıklama: Manipülasyona kanmayın, sandıkları terk etmeyin

CHP'li Erdem: Asla sandıkları terk etmeyin

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem de "Arkadaşlar an itibariyle YSK’da açılan sandık sayısı %47!!! Yapılan şey manipülasyon! Tek amacı SANDIKLARI TERK ETMENİZ! Asla terk etme" tweet'ini paylaştı.

"Seçim sonuçlanmadan yapılacak balkon konuşmaları seçim hilesinin başka bir hamlesi olacak"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Biz sandıkta kazanacağız, onlar sokakta başka bir şey yapmaya çalışacaklar. Yurttaşlarımız sağduyulu olmalı" dedi. CHP'nin bir diğer İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da şunları söyledi:

"Anadolu Ajansı'nın açıklamalarında Muharrem İNCE'nin en güçlü olduğu sandıklar en sona bırakıldı... Bu seçim ikinci tura kalacak... Seçim sonuçlanmadan yapılacak balkon konuşmaları seçim hilesinin başka bir hamlesi olacak... Islak imzalı sandık tutanaklarının peşinde olun..."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de, 21:19'da yaptığı son paylaşımda şunları söyledi: "Sandık görevlisi arkadaşlarım; an itibariyle YSK’nın sisteminde sandıkların yüzde 37’si açılmış gözükmektedir. Televizyonlarda ise Anadolu Ajansı kaynaklı sandıkların yüzde 85’inin açıldığı yönünde haberler yapılmakta/sonuç açıklanmaktadır. Sandıkları terk etmeyin!"