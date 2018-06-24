"CHP Genel Merkezi'ndeyim, ilk sonuçlar geldi; yüzüm gülüyor"

Sözcü gazetesi muhabiri Zeynep Gürcanlı, CHP Genel Merkezi'nde heyecanın hâkim olduğunu ilk sandık sonuçlarının yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Türkiye genelinde sandıklar kapanırken sayım işlemi sürüyor. Twitter'dan bir paylaşım yapan Gürcanlı, CHP Genel Merkezi'ndeki havaya ilişkin olarak şunları söyledi:

"CHP Genel merkezdeyim. Burası çok çok heyecanlı! İlk sandık sonuçları gelmeye başladı. Şu kadarını söyleyeyim; yüzüm gülüyor"