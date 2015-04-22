T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'den seçim sloganına TRT rötuşu: Gelin oy verin

'Sloganın değişmesinde TRT'nin reklamı yayınlamama gerekçesi etkili oldu'

22 Nisan 2015 14:16

CHP seçim sloganı olarak duyurduğu, 'Gelin oy verin, gitsinler' sloganında rötuş yaparak, bundan sonra sloganı, 'Gelin oy verin' olarak kullanma kararı aldı. Bu kararda, TRT'nin reklam filmini yasaklama gerekçesinin fiilen ortadan kaldırılması düşüncesinin etkili olduğu öğrenildi.

Seçim kampanyasına nisan ayının ikinci haftasında, Kartal mitinginden birkaç gün önce, 'Milletçe Alkışlıyoruz' filmiyle başlayan CHP yönetimi, yaklaşık 10 gün kullandığı, 'Gelin oy verin, gitsinler' sloganında değişikliğe gitti. Buna göre seçim materyallerinde bundan sonra yalnızca, 'Gelin oy verin' sloganı kullanılacak.

Meriç Tafolar'ın Milliyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, slogan değişikliğine iki temel neden yol açtı.

 

TRT'nin itirazı

 

Sloganın değişmesinde öncelikle TRT'nin reklam filmini yayınlamamasına gerekçe gösterilen sloganın o bölümünün çıkarılmasıyla, hem gerekçenin fiilen ortadan kaldırılması düşüncesi hem de bundan sonraki kampanya reklamlarında benzer engellemelerle karşılaşılmaması düşüncesi etkin oldu.

 

Siyasal iletişim

 

Sloganın değişmesinde ikinci gerekçe olarak ise siyasal iletişim perspektifinden bakıldığında, "gitsinler" sözünün negatif bir mana içerdiği, bir başka partinin iktidardan düşmesine ilişkin negatif bir kampanya yaratmaktansa, CHP'nin iktidara geleceği algısının daha kuvvetli bir vurguyla seçmene iletilmesi gerektiği görüşünün etkili olduğu öğrenildi.

Bugüne kadar basılan az sayıda broşürlerde ve bilboard ilanlarında, "Gelin oy verin, gitsinler" sloganının bulunmasına ise, "sticker" formülüyle çözüm getirilmesi kararlaştırıldı.

ETİKETLER

chpreklamtrtrötuş

İlgili Haberler

TRT, CHP’nin 'kedili' seçim reklamını yayınlamayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu, Twitter'dan açıklama yaptı

TRT'den 'Milletçe Alkışlıyoruz' açıklaması

'Reklam filminde yer alan ifadelerin seçimlere katılan bir siyasi partiyi hedef aldığı açıkça görülmektedir'

CHP, reklamını yayınlamayan TRT'yi mahkemeye verdi

TRT, CHP'nin 'Milletçe alkışlıyoruz' reklamını yayınlamama kararı almıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24