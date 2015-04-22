CHP'den seçim sloganına TRT rötuşu: Gelin oy verin

CHP seçim sloganı olarak duyurduğu, 'Gelin oy verin, gitsinler' sloganında rötuş yaparak, bundan sonra sloganı, 'Gelin oy verin' olarak kullanma kararı aldı. Bu kararda, TRT'nin reklam filmini yasaklama gerekçesinin fiilen ortadan kaldırılması düşüncesinin etkili olduğu öğrenildi.

Seçim kampanyasına nisan ayının ikinci haftasında, Kartal mitinginden birkaç gün önce, 'Milletçe Alkışlıyoruz' filmiyle başlayan CHP yönetimi, yaklaşık 10 gün kullandığı, 'Gelin oy verin, gitsinler' sloganında değişikliğe gitti. Buna göre seçim materyallerinde bundan sonra yalnızca, 'Gelin oy verin' sloganı kullanılacak.

Meriç Tafolar'ın Milliyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, slogan değişikliğine iki temel neden yol açtı.

TRT'nin itirazı

Sloganın değişmesinde öncelikle TRT'nin reklam filmini yayınlamamasına gerekçe gösterilen sloganın o bölümünün çıkarılmasıyla, hem gerekçenin fiilen ortadan kaldırılması düşüncesi hem de bundan sonraki kampanya reklamlarında benzer engellemelerle karşılaşılmaması düşüncesi etkin oldu.

Siyasal iletişim

Sloganın değişmesinde ikinci gerekçe olarak ise siyasal iletişim perspektifinden bakıldığında, "gitsinler" sözünün negatif bir mana içerdiği, bir başka partinin iktidardan düşmesine ilişkin negatif bir kampanya yaratmaktansa, CHP'nin iktidara geleceği algısının daha kuvvetli bir vurguyla seçmene iletilmesi gerektiği görüşünün etkili olduğu öğrenildi.

Bugüne kadar basılan az sayıda broşürlerde ve bilboard ilanlarında, "Gelin oy verin, gitsinler" sloganının bulunmasına ise, "sticker" formülüyle çözüm getirilmesi kararlaştırıldı.