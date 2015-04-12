TRT'den 'Milletçe Alkışlıyoruz' açıklaması

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), CHP'nin "Milletçe Alkışlıyoruz" sloganlı reklamına sansür uygulayara yayınlamayı reddettikleri iddialarına yanıt verdi. Sansür uygulandığına dair iddiaların çarpıtma olduğunu söyleyen TRT, kendilerine gönderilen ilk reklamı yayınladıklarını ancak daha sonra gönderilen 45 ve 59 saniyelik yeni reklamların ise YSK tarafından belirlenen yayın ilkelerine uymadığını söyledi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TRT'nin herhangi bir siyasi partiye veya reklamlarına sansür uygulaması söz konusu değildir. Nitekim CHP'nin 'Milletçe Alkışlıyoruz' başlıklı, trafo, kedi ve benzeri görüntülerin kullanıldığı bazı reklam filmleri, Nisan ayı ilk haftasından itibaren kanallarımızda yayınlanmaktadır. Ancak 10 Nisan 2015 tarihinde, kurumumuza gönderilen 45 ve 59 saniyelik 2 reklam filmi, YSK'nın siyasi reklamlarla ilgili olarak aldığı 291 sayılı kararında atıf yapılan mevzuat hükümlerine aykırı bulunmuş ve gerekçeleri belirtilerek 'yayınlanamaz' raporu verilmiştir. Geçmiş seçim dönemlerinde de iktidar partisi de dahil bazı siyasi reklamların Yayın Denetleme Kurulu tarafından ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık gerekçesiyle 'yayınlanamaz' olarak raporlandırıldığı ve bu şekilde raporlanan siyasi reklamların yayınlanmadığı bilinmelidir.

'Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez'

"Söz konusu reklam filminin yayınlanmama gerekçesi, YSK'nın 291 sayılı kararı ve bu kararda uyulması gerektiğine hükmedilen 6112 sayılı yasanın 8. madde 1. fıkra (ç) bendi '... kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' ve aynı fıkranın (i) bendi 'Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez, yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz' ile Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. madde (d) fıkrası 'Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri özelliklere yönelik kötüleme, istismar, önyargı veya ayrımcılık içeremez' ve aynı yönetmeliğin 10. maddesinde belirtilen 'Reklamlar, hiçbir kişi, kurum veya kuruluşu, ticari ya da mesleki faaliyeti, malı ya da hizmeti, reklamı veya markayı aşağılayamaz, açıkça alay konusu edemez ve benzeri bir biçimde kötüleyemez' hükümlerine aykırılıktır."

CHP'nin "Milletçe Alkışlıyoruz" reklamının, seçimlere katılan başka bir siyasi partiyi açıkça hedef aldığını belirten TRT açıklamasında, "Reklam yayınlarının temel kurallarından biri, diğer ürün ve hizmetleri (siyasi reklamlar için, diğer siyasi partileri) kötüleme yasağıdır. Raporun gerekçesi dikkatli okunduğunda reklam filminde yer alan ifadelerin seçimlere katılan bir siyasi partiyi hedef aldığı açıkça görülmektedir. Bu itibarla bazı gazete ve yayın organlarında söz konusu Denetleme Kurulu raporundan birkaç cümle alıntı yapılarak 'TRT, Cumhuriyet Halk Partisi'nin reklam filmine sansür uyguladı" biçiminde verilen haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kamu yayıncısı olan TRT, siyasi parti ayrımı yapmaksızın bu tür reklamlarda aynı hassasiyeti gözetmeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

'Din, bayrak gibi simgelerin kullanan AKP reklamları yayınlandı'

CHP, 'Milletçe Alkışlıyoruz' sloganı taşıyan reklam filminin TRT tarafından yayınlanmayacağının kendilerine bildirildiğini açıklamış, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, konuyla ilgili olarak, "Din, bayrak gibi simgelerin propaganda da kullanılması yasak iken, bu simgeleri kullanan AKP reklamlarını yayınlayan TRT'nin aldığı bu karar hukuk dışıdır" açıklamasını yapmıştı.