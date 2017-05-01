CHP'den KHK'lara 9 eleştiri

Kamuda 3 bin 974 kişinin kamudan ihraç edildiği 2 yeni kanun hükmünde kararnameye (KHK) CHP’den sert eleştiriler geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu itirazlarını 9 maddede sıraladı.

Hürriyet gazetesinden Rifat Başaran'ın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran "Kamuoyunda ‘evlendirme veya arkadaş' bulma programları" olarak bilinen bazı programlar da kaldırılıyor. Bunlarla terörle mücadelenin veya darbe girişimin ne alakası var? KHK ile kaldırılmaları doğru değildir” derken, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de “İktidar Partisi Meclis’te düzenlenmesi gereken pek çok kanunu, kararnamelerle çıkartmak yoluyla hem OHAL’in hem de Anayasa’nın amacından sapmıştır” yorumunu yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da itirazlarını 9 maddede şöyle sıraladı:

"Gözden kaçırmaya çalışıyorlar"

1-) “Bu kadar kapsamlı iki KHK’nın referandumdan sonraya bırakılması, halkın bu kararlara tepki vereceği ve bunun da referandum sonuçlarına yansıyabileceği endişesi taşıdıklarını ortaya koyuyor.

2-) İdari ve temel haklarla ilgili alanların KHK ile düzenlenmesi yasama yetkisinin gaspıdır.

3-) Toplumun tepki göstereceği yasaklar, ihraçlar ve düzenlemeleri, popülist konularla birleştirerek esas yapmak istediklerini gözden kaçırmak, tartışılmasını engellemek istiyorlar.

4-) Evlilik programları iptal ediliyor, toplumun gözünde belki iyi bir şey. Korucuların, muhtarların primlerinin ödenmesi iyi şeyler. Ancak mesele içerik değil bunların KHK ile yapılamayacak olması.

5-) Çok özensiz düzenlenmiş. Bazı insanlar iki kez ihraç edilmiş. Bir doktor 22 Kasım’da ihraç edilmiş, şimdi bir kez daha ihraç ediliyor.

6-) Anayasa Mahkemesi daha önce çok sınırlı bir nedenle KHK’ları iptal etmişti. 25 yıl sonra bu içtihatı özgürlükler lehine genişletip denge kuracağına, ‘yargısal aktivizm’ kavramı arkasına sığınarak görevden kaçınması hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşmamızın neredeyse birincil sorumluluğudur.

7-) 15 Temmuz’dan beri çıkartılan KHK’lar derhal Parlamento’nun onayına sunulmalıdır.

8-) Düzenlemeler zaman, yetki bakımından Anayasa’ya aykırıdır.

9-) Hükümet KHK adı altında Parlamento’nun vermediği, Anayasa’ nın öngörmediği yetkileri kullanıyor ve tabiri caizse anayasal düzeni değiştiriyor.”