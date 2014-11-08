CHP'den ihracı istenen Batum: Her hafta bir milletvekili istifa edecek demedim

CHP’deki istifaların süreceği yönündeki açıklamaları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum 'Her hafta bir milletvekili istifa edecek' şeklinde bir ifadesinin olmadığını söyledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun 5 Kasım Perşembe günü yaptığı toplantıda kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, Al Jazeera Türk’e konuştu. İstifayı düşünüp düşünmediği yönündeki soru üzerine Batum, ihraç istemine ilişkin tebligatı beklediğini ve henüz kendisine bu konuya ilişkin bir tebligatın ulaşmadığını söyledi. Süheyl Batum tebligat ulaştıktan sonra Yüksek Disiplin Kurulu'na savunmasını vereceğini belirtti.

'Şaşırdım'

Yönetimin kendisi için ihraç talebinde bulunmasına şaşırdığını söyleyen Batum, "Ben kimseye haraket etmiş miyim? Kötü yönetildiğini, yanlış yapıldığını söylemişim. Bundan dolayı bir milletvekilinin ihraç kararını hatırlamıyorum" diye konuştu.

Batum CHP yönetimi tarafından ihraç istemine gerekçe gösterilen 'Her hafta bir milletvekili istifa edecek' şeklinde bir ifadesinin olmadığını da söyledi. Batum, "Böyle bir şey söylemedim. Hiçbir yerde söylemedim. Nerede söylediğimi ortaya çıkarsınlar. Buna dayalı ihraç talebini üzüntüyle karşılıyorum, esas gerekçenin bu olmadığını düşünüyorum" dedi.