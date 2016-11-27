CHP'den alternatif 'darbe komisyonu raporu'

TBMM 15 Temmuz Darbesini Araştırma Komisyonu’nda CHP’nin uzman olarak önerdikleri isimlere görevlendirme yapılmadığı anlaşıldı. CHP’li Aytun Çıray, örtbas edilmek istendiğini savunduğu tüm ayrıntıların ve gerçeklerin yazımına başladıkların ayrı raporla Türkiye’nin önüne koyacaklarını söyledi.

HDP’nin Komisyon Üyesi Mithat Sancar, iki haftalık araya dikkat çekti ve uzman olarak önerdikleri bir ismin büyük bir ihtimalle başlatılmadığını söyledi. MHP’nin, taslak rapor yazımında üyesi var ancak muhalefet şerhine dikkat çekiliyor.

CHP'li Çıray, komisyonun taslak raporunun CHP’nin uzmanları olmadan yazıldığını söyledi. Çıray, Başkanlık Divanı tarafından isimleri bildirilen CHP’li uzmanların komisyonda görevlendirilmediğini bu nedenle taslak raporun ‘kendin çal kendin oyna raporu’ olacağını savundu.

CHP olarak komisyondan ayrı 15 Temmuz’da olan biteni tüm gerçekliği ile ortaya koyan ayrı bir rapor yazımına geçtiklerini anlatan Çıray, “Örtbas edilmek istenin her şey Türkiye’nin önüne konulacak. Tüm çıplak gerçekler olduğu gibi sergilenecek” dedi.

HDP’nin komisyon üyesi Mithat Sancar, T24’ün komisyon uzmanlarının olup olmadığı sorusuna, iki haftalık bir ara verdiklerine dikkat çekerek , “Biz bir isim önerdik ama bu arkadaşımız başlatılmış olsaydı haberim olurdu. Yeni yapılacak toplantıda durum belli olur” yanıtı verdi. MHP’nin komisyon uzmanı ise taslak rapor yazım ekibinde yer alıyor.

MHP ve HDP’den muhalefet şerhi

Komisyonun MHP’li üyesi Mehmet Erdoğan, T24’e komisyon raporuna muhalefet şerhi yazacaklarını söyledi. Komisyonda talep ettikleri bir çok şeyin olmadığına dikkat çeken Erdoğan, komisyonun böyle bitmesi halinde şerh koyacaklarını söyledi, HDP’li Mithat Sancar da, ya ayrı bir rapor ya da muhalefet şerhi koyacaklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nden uzman var

Komisyonda kamu kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerden de görevli 25 isim uzman görev yapıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi’nden görevli bir uzman, 'FETÖ' bağlantısı olduğu iddia edilen MASAK temsilcisi, MGK, Adalet Bakanlığı’dan diğer bakanlıklara kadar uzmanlar ve tarihçiler yer alıyor.