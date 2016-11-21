Muhalefetin itirazına rağmen yazılmaya başlanan Darbe Komisyonu taslak raporundan öne çıkanlar

15 Temmuz Darbe Komisyonu’nda muhalefetin itirazına rağmen başlatılan taslak raporunun iskeleti belli olmaya başladı. Şimdilik üç bölümden oluşan taslak raporda ‘FETÖ’nün miladı bölümlere ayrıldı.

Muhalefet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, eski başkanı orgeneral Necdet Özel ve Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ı komisyonda dinleyememesi üzerine taslak rapor yazılmasına itiraz etmişti.

Darbe Komisyonu taslak rapora geçti; muhalefetle gerilim yaşandı

1970 öncesi ‘ilk dönem’ olarak nitelendirilirken 2010’lı yıllar için ‘gizli amaçların açığa çıkmaya başladığı dönem’ biçiminde düzenlendi.

Taslakta ‘Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi’ ayrı bir başlık olarak, şüpheli ölüm tartışması bugün de süren 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Özal’ın ölümü, Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü, Eski Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi, Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesi ile Nakşibendi şeyhlerinden Mahmut Esat Coşan’ın ölümüne de ayrı başlıkla yer verilmesi dikkat çekİyor.

Muhalefet, uzmanları görevlendirmek istiyor

Darbe Komisyonuek bir süre talebinde bulunmadığı takdirde üç aylık çalışma süresinin ortasında bulunuyor. Ancak, CHP kanadı daha önce Başkanlık Divanı’na bildirdiği üç ismi görevlendirme çabasında. Komisyonun son toplantısında CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray konuyu gündeme getirdi ve Komisyon Başkanı AKP’li Reşat Petek’e, “Bizim en baştan beri verdiğimiz bu dilekçe ne olacak uzman atamasıyla ilgili, 3 uzman daha yazıyor. Arkadaşlar size soruyorum: 3 uzmanın bu Komisyona ne zararı olabilir” deyince Petek, “Uzman atamasıyla ilgili şahıslardan ve gruplardan gelen öneriler değil, kamu kurumları ve bakanlıklara yazmak suretiyle belirledik, şimdiye kadar da teamüller böyle.

Onun için, şu partinin uzmanı, bu partinin uzmanı değil, burada Komisyon Başkanlık Divanının takdir ettiği uzmanlar görev yapıyor” yanıtı verdi.