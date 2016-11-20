Darbe Komisyonu taslak rapora geçti; muhalefetle gerilim yaşandı

TBMM’de 7 Ekim’de ilk toplantısıyla çalışmalarına resmen başlayan ’15 Temmuz FETÖ Darbesini Araştırma Komisyonu’ MİT Müsteşarı, eski ve yeni genelkurmay başkanları ile cezaevlerindeki darbecileri ziyaret etmeden taslak rapor çalışmalarına başlayınca muhalefetle gerildi.

MHP’li Komisyon Üyesi Mehmet Erdoğan, AKP’li Komisyon Başkanı Reşat Petek’e bugüne kadar tek taraflı dinlemeler yapıldığını mağdur olduklarını söyleyenlerin de olduğu cezaevleri için hiçbir şey yapılmadığını belirterek, “Biz daha bu temel dinlemeleri yapmadan rapor yazmaya geçiyoruz. Yani, burada şimdi kendi samimiyetimizi kamuoyuna nasıl anlatacağız” dedi.

CHP kanadından taslak rapor itirazına komisyon başkanı AKP’li Reşat Petek’ten “Bunları Komisyon Başkanlık Divanı yapar ve Başkanlık Divanıyla bunları” yanıtı geldi.

Hulusi Akar, Necdet Özel ve MİT Müsteşarı

Darbe Komisyonu 3 aylık çalışma takviminin yarısına gelmesine rağmen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, eski başkanı orgeneral Necdet Özel ve Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ı komisyonda dinleyemedi. Çeşitli gerekçelerle komisyona gidemeyeceklerini söyleyen generallerden Özel ve Büyükanıt yazılı yanıt verecekleri bilgisini iletti. 15 Temmuz darbecileri içinde cezaevine henüz gidilmedi.

Komisyon da taslak raporla ilgili tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

MEHMET ERDOĞAN ( MHP-Muğla) – Bu manada ben almadım, bugün danışmanımızı gönderir o yeni bilgileri alırız, bunlar tamam.

Ayrıca, cezaevlerinde yapılacak dinlemeyle ilgili olarak hiçbir şey yapmadık bugüne kadar, onu da söyleyeyim. Şimdi, işi hep bir taraflı dinledik, öbür tarafından hiç kimseyi dinlemedik. Çünkü, cezaevinde bugün tutuklu bulunan insanların bir kısmı 15 Temmuz gecesi öncesinde veya sonrasında yaşananların faili ama bir kısmı da mağdur olduklarını iddia ediyor. Bunu iki boyutuyla da dinleyebilmemiz lazımdı. Bugüne kadar –ki çalışma süremizin yarısına geldik- bu manada da yaptığımız bir şey yok.

Diyanet İşleri Başkanının buraya gelmesi konusunda bir şey bugüne kadar yapılmadı. Daha önümüzde dinlemeyi düşündüğümüz ve hâlâ benim dün size ilettiğim iki yeni isim var ki bunlar benim yaptığım görüşmelere göre Komisyonumuza bu sürecin aydınlatılmasıyla ilgili önemli bilgiler verebileceği konusunda inandığımız 8’inci Kolordu Komutanı Yılmaz Uyar, Korgeneral ve gene MİT’ten Daire Başkanı Sadık Üstün’ün de muhakkak dinlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü, bu Korgeneral Yılmaz Uyar daha önce Genelkurmay Başkanlığında istihbarat Başkanlığı da yapmış olan önemli bir isim. Şimdi, henüz daha Komisyon çalışmalarının sonuna gelmeden şimdi ortaya çıkan bir rapor taslağı var. Bu rapor taslağı yapılan… Bu işler bitmeden nasıl bir taslak yazacağız, bu da ayrı kafa karıştıran bir olay.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Efendim, reddedilmiş değil ama bakın biz daha bu temel dinlemeleri yapmadan rapor yazmaya geçiyoruz. Yani, burada şimdi kendi samimiyetimizi kamuoyuna nasıl anlatacağız? Yaptığımız… Şimdi, elbette ki hepimiz milletvekiliyiz ve her birimizin siyasi partisi var, her birimiz partilerimiz adına, sizde hepimizden çok cevap veriyorsunuz.

BAŞKAN (AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek)- O şeyi de cevaplayayım hemen, o doğrudan Komisyon Başkanlığına bir şey.

Bir rapor taslağının çıkarılması bütün araştırma komisyonlarında vardır. Bir taslak üzerinde çalışma yapılır ama nihai olarak çalışmanın tamamlanması elbette ki dinlemelerin, bilgi, belge toplamaların sonunda verilecek bir kardır. Dolayısıyla, burada üç aylık süre, Tüzük’ün bize tanıdığı bu süre içinde bir şablon ortaya çıkarmazsak uzmanlar hangi alanda hangi görevleri paylaştırarak çalışacağını belirlemezsek son on gün içinde, on beş gün içinde…

AYTUN ÇIRAY ( CHP İzmir) – Peki, bunları sizin Komisyon üyelerine bildirmemeniz mi gerekiyor?

BAŞKAN – Bunları Komisyon Başkanlık Divanı yapar ve Başkanlık Divanıyla bunları…