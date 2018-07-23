CHP'deki 'imza krizi'nde son durum; verilen imzalar geri çekilebilir mi?

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından CHP’de başlayan liderlik ve değişim tartışmaları sonrasında kurultay için başlayan imza sürecinde son haftaya girildi. Parti yönetimi, geri çekilen imzalar olduğunu söylerken, muhalifler gerekenden daha fazla imza toplanacağı iddiasında. Verilen imzaların yasal olarak geri çekilip çekilmeyeceği de partideki bir diğer tartışma konusu.

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 19 Temmuz'da yaprığı açıklamada 526 delegeden imza toplandığını duyurmuş, ardından geçen cuma (20 Temmuz 2018) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, imza sayısının 604'ü bulduğunu söylemişti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da bir soru üzerine söylediği “Birileri koltuk derdinde” sözlerine Muharrem İnce’nin yakın çevresinden tepki geldi. Bolu Milletvekili Tanju Özcan, “Korku dağları sarmış. Hak hukuk adalet diyeceksin, tüzüğün verdiği imkanı kullanarak kurultay iradesini ortaya koyan delegele baskı yapıp hatta tehdit edeceksin. İşte tam da bu nedenlerle değişim diyoruz” dedi.

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"En az 10 kişi imzasını geri çekecek" iddiası

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre son düzlüğe girilirken, delege de hem genel merkez hem de muhalefet tarafından markaja alınmış durumda. İmza sürecinin ilk hafta tamamlanmaması, çoğunluğa göre hareket etme hesabı yapan delegeyi genel merkez tarafına yönlendirirken, imza verenlerden en az 10 kişinin de önümüzdeki hafta içinde imzalarını geri çekeceği yönünde bilgiler verdikleri kaydedildi.

"Hukuken çekilemez"

Siyasi kulislere yansıyan ‘’imzaları geri çekme’’ konuşmalarına ise muhalifler Anayasa Mahkemesi’nin 2004 yılında verdiği kararı işaret ederek karşı çıkıyor. Buna göre; 2004’te olağanüstü kurultay çağrısı için toplanan imzaların bir kısmı, imzalar genel merkeze sunulduktan sonra geri çekiliyor. Yargıya taşınan olayda, AYM imzaların Genel Merkez’e sunulduktan sonra geri çekilemeyeceği belirtiyor ve kurultay yapmayan CHP’ye ihtar cezası veriliyor.

Partinin hukukçuları ise beyanları içeren dosya genel merkeze sunulmadan önce delegelerin imzalarını çekmesinde hukuki bir engel olmadığını, ancak 2004’te olduğu gibi dosyanın genel merkeze sunulmasının ardından imzaların geri çekilemeyeceğini belirtiyor.

"Delegeler baskıyı ifşa edecek"

Cumhuriyet’e konuşan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, imzaların geri çekildiğini yönelik söylemlerin doğru olmadığını belirterek, “Genel merkezdeki bazı yöneticilerin doğrudan delgeleri arayarak imzaları geri çekme konusunda baskı yaptığını, hatta tehdide varan söylemler içinde bulunduklarını, bazılarına da siyasi anlamda rüşvetler teklif edildiğini biliyoruz. Tüm bu çabalar en yakışıksız hem gereksiz hem de beyhude çabalardır” dedi.