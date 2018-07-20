CHP'de kurultay için 604 imza toplandığı iddia edildi; Genel Merkez'den açıklama geldi

CHP’de olağanüstü kurultay çağrısı yapan heyetin sözcüsü Gaye Usluer, topladıkları imza sayısına ilişkin açıklamada bulundu. Aynı zamanda CHP Parti Meclisi üyesi olan Usluer, imza sürecinin beşinci gününde olağanüstü kurultay için ima veren delege sayısının 604’e çıktığını söyledi.

Usluer’in paylaşımından sonra CHP Genel Merkezi, 604 delegenin imzasının sunulması halinde “gereğinin yapılacağını” açıkladı.

CNN Türk’ün haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, şunları söyledi:

Parti Meclisi üyemiz Gaye Usluer’in beyan ettiği gibi seçimli olağanüstü kurultay için noter onaylı 604 imza toplanmış ise yarın saat 11.00’a kadar Genel Merkezimize sunulması; Partimizin, örgütlerimizin ve delegelerimizin imza tartışmaları içerisinde daha fazla yıpranmaması; yerel seçimler için yürütülen çalışmaların aksamaması; hukuken ve siyaseten gereğinin yapılması açısından büyük önem arz etmektedir. Yarın saat 11.00’da 604 noter onaylı imzanın Genel Merkez'imize sunulması halinde gereği derhal yapılacaktır.