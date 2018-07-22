CHP'li Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' yanıtı: Korku dağları sarmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil" sözlerine tepki gösteren CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, "Korku dağları sarmış" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Allah aşkına Türkiye'nin gündemi ne? Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil. Gündem farklı bir gündem. Tükiye'nin gündemine kilitlenmemiz lazım" sözleri sarf etmişti.

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CHP'li Tanju Özcan Twitter'dan CHP liderine tepki gösterdi. Özcan, "Korku dağları sarmış. Hak hukuk adalet diyeceksin. Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak Kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin. İşte tam da bu nedenlerle değişim diyoruz" ifadesini kullandı

Özcan, 3 dönem milletvekilliği yapan Emre Köprülü'nün CHP liderine yönelik, "9 Seçim kaybedip bugün Değişim talep edenlere 'Koltuk Sevdalıları' diye çıkış yapanları, 9 seçimin ardından halen oturdukları koltukta birkaç saniye düşünmeye davet ediyorum" paylaşımını ise Twitter'dan retweetledi.