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Politika

CHP, üç gurup başkanvekilini seçti

Muharrem İnce, son turda, 103 milletvekilinin oyunu alarak Grup Başkanvekili seçilebildi. Böylece, CHP'nin yeni Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Akif Hamzaçebi ve Muharrem İnce oldu

26 Haziran 2013 17:57

Hülya Karabağlı

CHP, üç gurup başkanvekilini seçti.  Sinop Milletvekili Engin Atalay  ve CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi  ikinci turda, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ise ancak beşinci turda seçilebildi. 5. tur oylama da Emine Ülker Tarhan, Özgür Özel  adaylıktan çekilince, İnce tek aday  kaldı. 103 oy alan Muharrem İnce yeniden grup başkanvekili seçildi. CHP’nin  Grup Başkanvekilliği seçimleri yaklaşık 6 saat sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı yapılan toplantıda, 3 Grup Başkanvekili, 9 Grup Yönetim Kurulu üyesi, 7 Grup Disiplin Kurulu üyesi ve 2 Grup Denetçisi belirleniyor. Ayrıca, Başkanlık Divanı'nda CHP'ye düşen 1 Meclis Başkanvekilliği, 2 TBMM Katip Üyeliği ve 1 TBMM İdare Amiri adaylığı için de seçim yapıldı.

 

Güldal  Mumcu yeniden seçildi

 

CHP Grubu'nda 6. turda yapılan oylamada İzmir Milletvekili Güldal Mumcu 74 oy alarak Meclis Başkanvekili adayı oldu.

CHP Grubu'nda, Meclis Başkanvekilliği adaylığı için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Meclis Başkanvekilliği adaylığı için yarışan Güldal Mumcu, Mehmet Kesimoğlu, Erdal Aksünger, Kamer Genç 5 turda da gerekli 68 oyu alamadı. Kesimoğlu ve Aksünger'in çekilmesinin ardından 6. turda yarış Mumcu ve Genç arasında yaşandı. Mumcu 74, Genç 29 oy aldı.

 

Emine Ülker Tarhan geri çekildi

 

Üçüncü grup başkanvekilliği için hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine 3. 4. ve daha sonra 5. tur oylamalara geçildi. Bu turda Tarhan ve Özel'in çekilmesi üzerine İnce tek aday olarak kaldı. İnce, 5. tur oylamada aldığı 103 oyla yeniden grup başkanvekili seçildi.

 

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