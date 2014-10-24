CHP'de Murat Özçelik'e Genel Başkan Yardımcılığı yolu açıldı

CHP Kurultayı’nda anahtar listede yer alan ancak seçilemeyerek ikinci yedekte kalan Emekli Büyükelçi Murat Özçelik’e Genel Başkan Yardımcılığı yolu açıldı.

Kurultayın ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu oluştururken, Özçelik için düşündüğü Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğunu boş bırakan Kılıçdaroğlu, Özçelik’i de özel danışman olarak atamıştı. Ancak Özçelik'in, Parti Meclisi'ne girip, Genel Başkan Yardımcısı olabilmesi için, PM asıl listesinden iki kişinin ayrılması gerekiyordu.

Haftaiçinde CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün Grup Başkan Vekili seçilmesiyle Gök otomatik olarak Parti Meclisi’nden çıktı. Yerine de birinci yedek konumundaki Ali Özcan Parti Meclisi'ne girdi. Ardından bugün de CHP Parti Meclisi'nde yer alan İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun istifası geldi.

Erdoğdu, "Yolsuzluklara karşı mücadelemi milletvekili olarak sürdüreceğim. Enerjimi daha çok yolsuzluğa karşı mücadeleye harcayacağım. Mevcut şartlar ve Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha rahat çalışabilmesi için istifa ettim" diyerek PM'den ayrıldı.

Erdoğdu'nun istifasıyla, PM listesinde ikinci yedek olarak yer alan Özçelik'in de önü açılmış oldu.

PM'ye giren Özçelik'in önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu tarafından Genel Başkan Yardımcısı olarak da atanıp, CHP Merkez Yönetim Kurulu'na alınması bekleniyor.