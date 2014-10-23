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Politika

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Parti Meclisi'nden ayrıldı

Erdoğdu'nun istifasını iki gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim ettiği öğrenildi

23 Ekim 2014 14:27

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu Parti Meclisi üyeliğinden istifa etti. Erdoğdu’nun yolsuzluklarla mücadele etmek için istifa ettiği iddia edilirken, istifasını iki gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim ettiği öğrenildi.

 

Aykut Erdoğdu neden istifa etti?

 

Gerçek Gündem'in haberine göre, Erdoğdu yakın çevresine "Yolsuzlukları karşı mücadelemi milletvekili olarak sürdüreceğim. Enerjimi daha çok yolsuzluğa karşı mücadeleye harcayacağım. Mevcut şartlar ve Genel Başkanımız sayın Kılıçdaroğlu'nun daha rahat çalışabilmesi için istifa ettim" dedi.

Öte yandan Aykut Erdoğdu'nun istifası üzerine boşalan PM üyeliğine Murat Özçelik'in gelmesi kesinleşti. Özçelik'in yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısının ardından CHP Genel Başkan Yardımcılığı'na atanması ve dış politikadan sorumlu olması bekleniyor.

 

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