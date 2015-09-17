"CHP'de listeler korunacak, kıl payı alınan illerde sürpriz bekleniyor!"

CHP aday listesinde milletvekillerinin büyük bölümününün yerini koruyacağı belirtiliyor. Ancak bazı illerde sıralamalar değişecek. “Kıl payı” alınan illerde sürpriz bekleniyor.

CHP’nin aday listeleri bugün gece yarısına kadar sürmesi beklenen toplantıların ardından netleşecek. Milletvekili listesi bugün önce MYK’ye, ardından PM’ye sunulacak.

Cumhuriyet'ten Fırat Kozok'un haberine göre, vekiller büyük ölçüde korunacak ancak bazı kentlerde sıralamaların değişmesi bekleniyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, listelerle ilgili dün gün boyu çalışırken bir vekil daha çıkarma olasılığı bulunan illerde kıl payı kaçırılan vekillikler için değişiklikler bekleniyor.

4 vekil çıkartan Adana’da 5. sıra için eski Adana İl Başkanı Burhanettin Bulut ve eski Adana Belediye Başkanvekili Zihni Aldırmaz’ın isimleri geçiyor. 1 vekil çıkartan Kayseri’de ise emekli savcı Türker Tok öne çıkıyor. Malatya’da 2. sıraya ise eski vekil Mevlüt Aslanoğlu’nun oğlu Erdem Aslanoğlu’nun yerleştirilebileceği belirtiliyor.