Siyasi partilerde liste savaşı: AKP’den Babacan, CHP’den İnce, MHP’den Türkeş, HDP’den Tüzel listede mi?

1 Kasım’da yinelenecek milletvekilliği genel seçimlerinde siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları sürüyor. YSK’ya 18 Eylül’de teslim edilecek aday listeleri siyaset gündemin ilk sıralarına yükseliyor. AKP’de 31 ismin tasfiye edildiği MKYK’dan sonra gözler milletvekili aday listelerine çevrildi. Kulislerde, Ali Babacan, Bülent Arınç, Beşir Atalay, Hüseyin Çelik ve Mehmet Şimşek’le ilgili tereddütlü sözler dikkat çekiyor. Bu isimler üzerinde ‘Sürpriz olabilir’ deniyor. Arınç’ın listeye girmemesi halinde son yılların en büyük karşılaşmasının yaşandığı ikili arasında güç dengesinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’den yana döneceği konuşuluyor.

Kulislerde, üç dönemliklere son kongrede açılan yol nedeniyle 258 kişilik gruptan 50 dolayında milletvekilini aday göstermeyeceği belirtiliyor. Üç dönemliklerden 30 milletvekilinin ise yeniden listelerde yer bulacağı ifade ediliyor. Bakanların ve genel başkan yardımcılarının bir başka ilden gösterilmesi uygulamasının bu kez yapılmayacağı da söyleniyor.

Deniz Baykal aday olacak mı?

CHP’de Parti Meclisi (PM), yarın toplanacak. Ön seçimle gelen isimlerin korunacağı belirtilirken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun kontenjan isimlerinde bir değişiklik yapacağı belirtiliyor. Eğilim yoklamasından çıkan isimler toplantıda değerlendirilecek. Son dönemde isimleri üzerinde tartışma çıkan Deniz Baykal ve Muharrem İnce’nin adaylıklarında bir sorun olmadığı belirtiliyor. CHP içinde bazı milletvekilleriyle kavga yaşayan genel başkan yardımcısı Murat Özçelik’in adaylığı konusunda sorun olmadığı da söyleniyor. 7 Haziran’da aday gösterilmeyen hukukçu milletvekili Atilla Kart, eski diplomat Osman Korutürk gibi isimlerin yeni listede yer alabileceği söyleniyor.

MHP'de Türkeş ve Başesğioğlu'nun yerine isimler belirlenecek

MHP’de aday listelerinde fazla bir oynama beklenmiyor. Partisinden ihraç edilen, seçim hükümetinin bakanı Tuğrul Türkeş ile aday olmayacağını açıklayan Murat Başesgioğlu’nun yerine isimler belirlenecek.

HDP’de Tüzel ne olacak?

Hükümet ve Kandil arasında sıkışan ve taraflara barış çağrısını yineleyen HDP’de en merak edilen isim EMEP’in Kurucu Genel Başkanı, HDP ile yapılan seçim ittifakında 7 Haziran seçimlerinde İstanbul’dan milletvekili seçilen Levent Tüzel. EMEP’in kararı uyarınca seçim hükümetine bakan olarak girmeyen Tüzel’in1 Kasım listesinde yer bulup bulmayacağı henüz belli değil. Tüzel, T24’e HDP ile EMEP arasında seçim ittifakı görüşmelerinin sonuçlanmadığını, adaylık işinin daha sonraki bir aşama olduğunu söyledi. HDP kanadında da listelerde çok fazla oynama beklenmiyor.