CHP'de fatura krizi; Kılıçdaroğlu, Türkmen'in Divan'dan istifasını istedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 milyon 200 bin liralık haberleşme gideri olduğu ileri sürülen Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in Meclis Başkanlık Divanı üyeliğinden istifasını istedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Genel Başkanı'n talebi yeniden Elif Hanım'a iletildi. Sanırım bugün gereğini yapacaktır, kendisine yakışanı yapacaktır" dedi.

CHP'li Türkmen’in 1 milyon 200 bin liralık haberleşme giderinin basına yansımasının ardından Kılıçdaroğlu’nun bu yüksek faturaya çok tepki gösterdiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun bir süre Türkmen'in istifa etmesi için beklediği bildirildi. Türkmen'in istifaya yanaşmamasından sonra CHP yönetimi istifa talebini basınla paylaştı.

Türkmen'in buna rağmen istifa etmemesi durumunda disipline sevk edilmesi bekleniyor.

"Elif Hanım bugün istifa edecektir"

Hürriyet'e konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Elif Hanım ile Sayın Genel Başkan birkaç gün önce görüşmüş, istifa etmesi gerektiğini söylemişti. Elif Hanım sanırım birkaç gün değerlendirmek istedi. Bugün genel başkanın talebi yeniden Elif Hanım'a iletildi. Sanırım bugün gereğini yapacaktır, kendisine yakışanı yapacaktır" dedi.