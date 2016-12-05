CHP'li Türkmen: Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşleri alkışlamam

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun düzenlediği mitingte tutuklu gazetecilerin isimlerini saymasına ilişkin olarak "Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşleri ben kendi adıma alkışlamam" dedi. Türkmen, Kılıçdaroğlu'na "Genel başkan gazeteci olarak söyletti ama hepimiz orada gazeteci kimliği ile orada olmadıklarını biliyoruz" eleştirisi yöneltti.

Enver Aysever'in RS FM'deki 'Oyuna Devam' programına telefonla bağlanan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, CHP'nin Adana'da düzenlediği 'Ülkemizi Böldürmeyeceğiz' mitinginde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan gibi isimleri de diğer gazetecilerle birlikte anons etmesi ve alkışlattırmasını yorumladı.

“Mitinge ülkücüler de katıldı”

Adana mitinginin içeriği üzerine konuşan Türkmen, "Adana mitingi uzun süre konuşulan bir mitingdi. İçeriği, sadece Türkiye'yi böldürtmeyeceğiz değil cumhuriyeti koruyacağız, ne darbe ne dikta dediğimiz bir mitingdi. Adana en yüksek oyu AKP almış olmasına rağmen AKP'lileşmeyen bir il. Ülkücüler de katıldı. İçerik olarak hem Adana'ya hem bölgeye hem Türkiye'ye mesajlar veren bir miting oldu" ifadelerini kullandı.

“Ben kendi adıma alkışlamam”

Kendisine, mitingde ‘FETÖ’ iddiasıyla tutuklu bazı gazetecilerin isimlerinin anons edilmesinin tepki görmesinin sorulması üzerine Türkmen "Hepimiz genel başkanın konuşmasıyla ilgili önerilerde bulunduk miting öncesi. Benim miting esnasında bu durumdan haberim oldu. Ben kendi adıma Nazlı Ilıcak'ın, Altan kardeşlerin sadece gazetecilikten dolayı orada olduklarına emin değilim. Genel başkan gazeteci olarak söyletti ama hepimiz orada gazeteci kimliği ile orada olmadıklarını biliyoruz. Ben kendi adıma alkışlamam" diye konuştu.

“Bu yurtlara mecbur bırakıyorlar”

Adana Aladağ'da kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen cemaate ait olduğu öne sürülen yurtta çıkan yangınla 11'i öğrenci 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Elif Doğan Türkmen şunları ifade etti:

"Bir baba aslında o konuyu özetledi. Sadece Aladağ'da değil, Pozantı, Teke, Tufanbeyli gibi ilçelerimizde de bunların yurtları var. Bu yurtların çocuklarımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz. AKP'nin eğitim politikası olarak 14 yıldan bu yana yapmak istediği zaten bu. Köylerimizdeki okulları kapatıyorlar. Köylerde iki unsur vardır; biri öğretmen biri cami imamı. Öğretmenleri alarak cami imamını bıraktılar. Taşımalı eğitim olamayacak yerlerde çocuklar nasıl okuyacak? Bu yurtlara mecbur bırakıyorlar. Buralar yılın 12 ayı açık.