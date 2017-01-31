CHP’li Türkmen, TBMM Başkanlık Divanı’ndan istifa edecek mi?

CHP’nin Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in 1 milyon 200 bin liralık haberleşme giderinin yankıları sürüyor.

Kulislerde bu yüksek faturaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok tepki gösterdiği ifade edildi.

Türkmen’in Başkanlık Divanı üyeliğinden istifası kulislerin konusu olurken meblağın ödenip ödenmeyeceği de merak konusu.

Ancak, CHP’li Türkmen’in faturayı ödeyebilecek durumda olmadığını belirttiği de ifade edildi.

Türkmen'le ilgili durumun önümüzdeki günlerde netleşeceğine çözüleceği belirtildi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın başkanlık ettiği divanda, AKP’nin sayısal çoğunlukta olduğu CHP, MHP ve HDP’li 23 üyesi bulunuyor.

Kulislerde, AKP’li Başkanlık Divanı üyelerinin iletişim faturaları merak edilirken bazı divan üyelerinin kendi harcamaları için ilgili birimlerden doküman istediklerine dikkat çekildi.

AKP’li Başkanlık Divanı üyeleriyle yapılan kulisler "‘Hayırlı Cuma’ SMS’leri epey yüklü olabilir" şeklinde.