CHP'de çift başlılık derinleşiyor, İnce ve arkadaşları olağanüstü kurultay çağrısı için imza toplayacak

1 Kasım 2015 seçimlerinde kazandığı 25,32 oy oranını 24 Haziran seçimlerinde koruyamadığı için parti içinde yükselen istifa seslerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK’dan sonra düzenlediği basın toplantısında nokta koydu.

Görevden çekilme, koltuğu bırakma ya da istifa haberlerini püskürten Kılıçdaroğlu'nun, "CHP'den fazla oy almalıydı zaten" sözleriyle yüklendiği cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin sosyal medya hesabından 81 ile teşekküre gideceğini açıklaması parti içindeki krizin derinleşeceği yorumlarına neden oldu.

CHP’de Muharrem İnce ve yol arkadaşlarının olağanüstü kurultay çağrısı için imza toplayacakları belirtiliyor. CHP örgütünün adaylığı sırasında aldığı oy nedeniyle İnce için imza vermeye daha da gönüllü davranacakları söyleniyor. CHP’de 24 Haziran seçimlerinden sonra iki başlı bir tablo görülüyor ve kulislerde , "eninde sonunda çarpışacaklar" yorumu dikkat çekiyor.

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