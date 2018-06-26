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Parti yönetimini istifaya çağıran CHP Milletvekili Erol, Genel Merkez önünde oturma eylemi başlatacak

"Ülke yönetimini hedeflemeyen, genel merkezi yönetmekle yetinenlere meydan okuyorum"

26 Haziran 2018 19:39

CHP'nin 41 yıl sonra milletvekili çıkardığı Elazığ'dan seçilen  Gürsel Erol, CHP yönetimini "hedefi olmamak ve ülkeyi yönetme iddiası olamamakla" suçlayarak yarın saat 11:00'de Genel Merkez önünde oturma eylemi başlatacağını yazdı.

Bir önceki dönem Tunceli Milletvekili olan ve pazar günü yapılan seçimde Elazığ'dan seçilen Gürsel Erol, kişisel Twitter hesabından açıklama yaptı.  Dün parti yönetimine istifa çağrısı yapan  Erol, "Gelecek hedefi olmayan yalnızca iktidara karşı mücadele ve direniş hikâyesi anlatan bir yönetim anlayışını tanımıyorum" dedi. CHP'nin söyleminin yalnızca "mücadele" ve "direniş" üzerine kurulu olduğunu savunan Erol, bunun değişmesi gerektiğini yazdı. CHP'nin söyleminin değişerek "iktidar ve ülkeyi yönetme iddiası ve iradesi üzerine olmalıdır"diyen Erol, "Ülke yönetimini hedeflemeyen, genel merkezi yönetmekle yetinenlere meydan okuyorum. Yarın saat 11:00’de Genel Merkez önünde oturma eylemi başlatacağım. Mustafa Kemal Atatürk’ün CHP’sine sahip çıkmalıyız. Eyleme tüm CHP örgütlerini, üyelerini ve gönül verenleri davet ediyorum" çağrısı yaptı.

 

 

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