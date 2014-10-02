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CHP: TBMM'ye saygısızlık, torba yasadan sonra torba tezkere

Gürsel Tekin: Bu kadar ciddiyetsizlik içerisinde siz kapalı da açık da yapsanız bir önemi yok

02 Ekim 2014 15:31

Irak ve Suriye tezkeresinde “hayır” oyu kullanması beklenen CHP’nin Genel Sekreteri Gürsel Tekin, “Yine AKP'nin bir başka alışkanlığı torba yasadan kalma, bir torba tezkere geldi. Hiçbir netliği olmayan 1 Mart tezkeresine baktığımızda 1 Mart tezkeresinden daha ağır, anlaşılmayan bir tezkere ile karşı karşıyayız” dedi.

Gürsel Tekin, “Bu tezkere 9'a 5 kala ana muhalefete ve muhalefete verilmesi hem parlamentoya, hem de ana muhalefet olarak kendimize saygısızlık olarak kabul ederiz. Geçmiş dönemlere baktığımızda buna 1 Mart tezkeresi de dahil olmak üzere çok ciddi meselelerle ilgili ana muhalefete ve muhalefete bilgi verilir. Bu bilgi akışlarının hiç birisi olmadı. Ne zaman görüyoruz. Gazetecinin görebildiği kadar görebiliyoruz. Siz hangi saatte gördüyseniz biz de o saatte gördük. Kaldı ki bu daha önce bizde olması gerekiyordu. AKP'nin bu güne kadar alışkanlıklarının devamıdır. Bu parlamentoya saygısızlıktır”  diye konuştu.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, TBMM’de görüşülüp oylanacak Irak ve Suriye tezkeresini değerlendirmek için basın toplantısı düzenledi.

Tezkere Türkiye'nin çok önemli bir meselesi olduğunu belirten Tekin, "Bu tezkere 9'a 5 kala ana muhalefete ve muhalefete verilmesi hem parlamentoya, hem de ana muhalefet olarak kendimize saygısızlık olarak kabul ederiz. Geçmiş dönemlere baktığımızda buna 1 Mart tezkeresi de dahil olmak üzere çok ciddi meselelerle ilgili ana muhalefete ve muhalefete bilgi verilir. Bu bilgi akışlarının hiç birisi olmadı. Ne zaman görüyoruz. Gazetecinin görebildiği kadar görebiliyoruz. Siz hangi saatte gördüyseniz biz de o saatte gördük. Kaldı ki bu daha önce bizde olması gerekiyordu. AKP'nin bu güne kadar alışkanlıklarının devamıdır. Bu parlamentoya saygısızlıktır. Sayın Cemil Çiçek'i göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

 

‘Torba tezkere diyoruz’

 

Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yine AKP'nin bir başka alışkanlığı torba yasadan kalma, bir torba tezkere geldi. Hiçbir netliği olmayan 1 Mart tezkeresine baktığımızda 1 Mart tezkeresinden daha ağır, anlaşılmayan bir tezkere ile karşı karşıyayız. CHP olarak sayın Genel Başkanımız, dış politika uzmanlarımız ve arkadaşlarımız müzakere ediyorlar. Müzakere sonucu CHP olarak kararımızı vereceğiz. Ama herkesin bilmesi gereken anlaşılmayan ve sorunlu bir tezkere olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.

Bir gazetecinin 'güvenli bölgeye bakışınız nedir?' sorusuna Tekin, "BM'nin aldığı kararlara elbette evet deriz. Ama burada da bir netlik yok. Geçmiş döneme baktığımızda 1 Mart tezkeresinde bütün uluslararası hukuka uygun hazırlanmıştı. Burada uluslararası hukuka uygun madde de yok. O yüzden buna torba tezkere diyoruz" diye cevapladı.

 

‘Ciddiyetsizlik içerisinde tezkereyi kapalı
da açık da yapsanız bir önemi yok’

 

İtiraz gerekçesinin sorulması üzerine Tekin, "İtiraz gerekçemiz, Türk ordusu ne işgalci, ne de darbeci bir ordudur. Biz 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ilkesini sonuna kadar savunan bir siyasi partiyiz" dedi.

AKP'nin tezkereyi kapalı oturumda konuşmayı düşündüğü yönünde iddialar olduğunun sorulması üzerine Tekin, "Neyi konuşacağız kapalı toplantıda. Eğer iktidarın ciddiyeti olsaydı ana muhalefeti 1 hafta önce bu meselelerle ilgili bilgi verirdi. Bu kadar ciddiyetsizlik içerisinde siz kapalı da açık da yapsanız bir önemi yok" yanıtını verdi.

 

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